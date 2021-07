Storvretens Vårdcentral söker en sjuksköterska till hemsjukvårde - Storvretens Vårdcentral AB - Sjuksköterskejobb i Botkyrka

Storvretens Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Botkyrka2021-07-07Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom hemsjukvården och där ansvara för egna patienter med medicinska behov i hemmet. Viktiga personliga egenskaper är engagemang, förmåga att arbeta i team men även att kunna arbeta självständigt och lösningsfokuserat. Erfarenhet från arbete inom hemsjukvården är meriterande.Arbete måndag-fredag, dagtid. Friskvårdsbidrag erbjuds.Krav: Distriktssköterska. Körkort B.Just nu är vi en hemsjukvårdsteam bestående av två distriktssköterskor och två undersköterskor som har gott samarbete. Vårt gemensamma mål är att ge våra patienter trygg och kontinuerlig vård i hemmet. Vi har regelbundna hemsjukvårdsronder och läkare knutna till hemsjukvården.Storvretens Vårdcentral är en privat vårdcentral som drivs i egen regi. Vi har cirka 12000 listade patienter och 40 medarbetare. Vårdcentralen är belägen cirka 10 minuters promenad från Tumba station/centrum. I vårt upptagningsområde är det en blandad bebyggelse med både flerfamiljshus och villor. Befolkningen är relativt ung.Här arbetar läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och receptionister. Vi är en stabil arbetsgrupp som arbetat tillsammans i många år. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Vi vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.Vi ser helst att du söker via mail men det går även bra att skicka din ansökan per post till :Storvretens Vårdcentral, Stenvägen 10, 147 50 Tumba (märk kuvertet med "hemsjukvård").2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-31Storvretens Vårdcentral ABStenvägen 1014750 Tumba5852047