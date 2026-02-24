Stort hjärta och empati till pojke med stora omvårdnadsbehov, deltid
2026-02-24
Är du den vi söker?
Vi söker en lyhörd, kärleksfull och empatisk personlig assistent till en pojke som lever med en progressiv sjukdom och har omfattande omvårdnadsbehov. Som assistent kommer du att vara en viktig del av hans vardag och ge honom stöd i hans dagliga liv. Det är viktigt att du är bekväm med att jobba nära och att du jobbar med hjärtat.
Ni arbetar aldrig ensamma utan är alltid dubbelbemannade.
För vår kunds hälsa är det viktigt att du som söker inte är i kontakt med småbarn, då han är oerhört infektionskänslig.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Stödja pojken i hans dagliga aktiviteter och vardagliga rutiner.
Hjälpa till med förflyttningar då han är rullstolsburen.
Utföra omvårdnad som kan inkludera hjälp med medicinsk utrustning.
Vara lyhörd för hans behov och anpassa arbetet efter hans dagsform.
Bidra till en meningsfull vardag genom att vara en närvarande och omtänksam stödperson.Kvalifikationer
Empati, ödmjukhet och ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Förmåga att hantera medicinsk utrustning och lära sig nya rutiner.
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg eller har en medicinsk utbildning.
Tjänsten innebär ett nära och personligt samarbete med pojken och hans familj, och du tillsammans med dina kollegor kommer att spela en viktig roll i hans liv.
Om du känner att detta är ett uppdrag som passar dig, tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: deltid, ca 40 %, med chans till extra vid behov
Arbetstid: kl 14.00-18.00, med chans till andra tider vid behov.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
