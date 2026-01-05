Stort hjärta och empati till pojke med stora omvårdnadsbehov
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-01-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Mölndal
, Göteborg
, Lysekil
, Uddevalla
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du den vi söker?
Vi söker en lyhörd, kärleksfull och empatisk personlig assistent till en pojke som lever med en progressiv sjukdom och har omfattande omvårdnadsbehov. Som assistent kommer du att vara en viktig del av hans vardag och ge honom stöd i hans dagliga liv. Det är viktigt att du är bekväm med att jobba nära och att du jobbar med hjärtat.
Ni arbetar aldrig ensamma utan är alltid dubbelbemannade.
För vår kunds hälsa är det viktigt att du som söker inte är i kontakt med småbarn, då han är oerhört infektionskänslig.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Stödja pojken i hans dagliga aktiviteter och vardagliga rutiner.
Hjälpa till med förflyttningar då han är rullstolsburen.
Utföra omvårdnad som kan inkludera hjälp med medicinsk utrustning.
Vara lyhörd för hans behov och anpassa arbetet efter hans dagsform.
Bidra till en meningsfull vardag genom att vara en närvarande och omtänksam stödperson.Kvalifikationer
Empati, ödmjukhet och ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Förmåga att hantera medicinsk utrustning och lära sig nya rutiner.
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg eller har en medicinsk utbildning.
Tjänsten innebär ett nära och personligt samarbete med pojken och hans familj, och du tillsammans med dina kollegor kommer att spela en viktig roll i hans liv.
Om du känner att detta är ett uppdrag som passar dig, tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen. Du är vår kunds armar och ben, men lika viktigt att vara dennes språkrör vilket gör att du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag. Din närvaro blir en viktig del av vår kunds trygghet och glädje i vardagen. Du arbetar alltid tillsammans med en annan kollega.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: timanställd eller deltid, vardagar och varannan helg.
Arbetstid: dag- och kvällstid
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002879-1774001". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
Mölndals bro (visa karta
)
431 31 MÖLNDAL Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9669864