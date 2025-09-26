Storstädsansvarig för tågstäd i Luleå
Sodexo AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2025-09-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Vi är mer än bara en arbetsgivare Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Vill du jobba i ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter och där fokus ligger på att bidra till människors livskvalitet? Som arbetsgivare gör vi det genom att till exempel erbjuda kollektivavtal, friskvårdspeng, ergonomiska arbetsredskap och olika utbildningar.
För oss på Sodexo handlar allt vi gör om att öka människors livskvalitet i vardagen, oavsett om de sitter i en skolmatsal, i en sjukhussäng - eller på ett tåg! Nu söker vi nya härliga medarbetare för storstäd av tåg i Västerås. Vill du ge tågresenärer guldkant och leverera städning av världsklass tillsammans med oss? Då kan denna spännande tjänst vara perfekt för dig. Scrolla ner för att läsa mer!
Är du den vi letar efter?
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och ta egna initiativ i ett varierande och ibland utmanande arbete. Som ansvarig för storstäd i vår leverans i Luleå utgår du från två olika arbetsplatser och utför golvvård, dyntvätt och andra storstädsinsatser. Som ansvarig kommer du att utbilda kollegor, driva utveckling, ansvara för att kvalitétssäkra leveransen, planera och rapportera.
Tiderna innefattar främst arbete dagtid men kvällar kan förekomma.
Vi avser att tillsätta en tjänst i form av tillsvidareanställning.
Som ansvarig för storstäd spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann och alltid har resenären i fokus.
Vi sätter stort värde på servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha bra kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Vara noggrann och punktlig
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• Har erfarenhet av städmaskiner
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: liza.ziden@sodexo.com
.
Välkommen med din ansökan! Vi behöver den senast den 15/10
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Här kan du se en video med en av våra fantastiska medarbetare, Betty, och vad hon tycker om att arbeta som städare av tåg: LÄNK
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Liza Ziden liza.ziden@sodexo.com 0765024922 Jobbnummer
9528116