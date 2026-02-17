Store Manager till en av Göteborgs mest prestigefyllda adresser
Vill du leda en premiumdestination där design, funktion och upplevelse smälter samman?
Våren 2026 slår vi upp dörrarna till vårt helt nya Experience Center i Göteborg - ett läge som kräver det lilla extra. Nu söker vi en visionär Store Manager som vill vara med från absolut första start och bygga ett team i världsklass för en av våra största satsningar någonsin.
Ansvarsområden
Som Store Manager hos oss säljer du inte bara produkter; du säljer en livsstil och en upplevelse. Du har det övergripande ansvaret för butikens resultat, den dagliga driften och - viktigast av allt - teamets resa.
Du leder genom närvaro, coachar med fingertoppskänsla och säkerställer att varje kundmöte överträffar förväntningarna. Här får du möjligheten att driva en butik som inspirerar långt bortom det traditionella butiksmötet genom matlagningsdemonstrationer, exklusiva events och rådgivning i absolut toppklass.
Dina främsta fokusområden:
Strategiskt helhetsansvar: Drift, resultat och personalutveckling.
Coachande ledarskap: Du utvecklar ditt team i vardagen och skapar en vinnande kultur.
Upplevelse i fokus: Du planerar och genomför events som sätter en ny standard för kundmöten.
Kvalitetssäkring: Du är garanten för att butiken alltid andas premium och perfektion.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Välkommen in med din ansökan redan idag då vi genomför löpande urval!Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar kombinationen av affärsmässighet och människor. Du är en trygg ledare som drivs av att se dina medarbetare växa, samtidigt som du har en osviklig blick för detaljer och resultat.
Du har en dokumenterad ledarbakgrund inom retail eller rådgivande försäljning.
Du är van vid att verka inom premiumsegmentet och förstår vad som krävs för att möta en kräsen målgrupp.
Du kombinerar struktur med passion och är en kommunikatör ut i fingerspetsarna.
Vi erbjuder en unik chans att sätta din prägel på en helt ny butiksyta från dag ett. Hos oss får du:
En nyckelroll i en av våra mest prioriterade nationella satsningar.
Gedigen introduktion och utbildning i våra produkter och vinnande arbetssätt.
En företagskultur som hyllar samarbete, tydlig feedback och personligt ansvar.
Marknadsmässiga villkor och trygghet via kollektivavtal.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
