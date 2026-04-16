Storängsskolan söker lärare i textilslöjd och trä-och metallslöjd
Storängsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs sex. I varje årskurs finns det tre klasser. Fritidshemmet har fyra avdelningar.
Vill du jobba med oss?
På Storängsskolan går det ca 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi söker nu legitimerade lärare i textilslöjd samt trä-och metallslöjd. Är du en person som är lyhörd, flexibel och med ett positivt förhållningssätt? Då är du kanske vår nästa pedagog. Storängsskolan är en skola som har ett stort engagemang och arbetsglädje. Vi ser möjligheter att tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö som inger trygghet och trivsel.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du ingår i ett nära samarbete med årskurslag och arbetslag tillsammans med övriga kollegor. Ni tillsammans utformar, planerar och utvärderar undervisningen för de aktuella årskurserna.
Dina framtida arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du ansvarar för undervisningen i ämnet för elever i åk 3-6. Undervisningen utförs i halvklasser. Som lärare i slöjd planerar, genomför och följer du upp undervisningen inom ditt ämnesområde, alltid med elevernas lärarande och utveckling i fokus. Du anpassar och utvecklar undervisningen utifrån elevernas behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation som omfattar aktuella årskurser och ämnen. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är skicklig på att möta alla elevers olikheter där du anpassar din lärmiljö och undervisning efter varje elevs behov och förutsättning. Vidare är du strukturerad, har ett positivt förhållningssätt och god förmåga att ta egna initiativ för att nå bästa resultat för våra elever. Det förväntas att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du förhåller dig på ett lyhört och ödmjukt sätt i ditt samarbete med andra. Du har god förmåga att skapa relationer till elever, vårdnadshavare samt andra professioner inom och utanför skolan. Du är väl insatt i skolans styrdokument, såsom kursplaner och betygskriterier.
Rollen innebär också
Att ha eleven i fokus. Du är en trygg ledare i klassrummet som skapar en tillåtande miljö där eleverna vågar prova, lära och lyckas i sitt skapande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidare 100%Publiceringsdatum2026-04-16Ersättning
MånadslönTillträde
260810
Antal platser
2 st
Sök jobbet senast
260510
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor, Kenneth Cardell kenneth.cardell@finspang.se
076-8341843
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Rektorsområde Storängsskolan, Storängsskolan Kontakt
Kenneth Cardell kenneth.cardell@finspang.se 0122-85781
