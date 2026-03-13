Storängsskolan söker lärare i fritidshem, tillsvidare
2026-03-13
Storängsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs sex. I varje årskurs finns det tre klasser. Fritidshemmet har fyra avdelningar.
Vill du jobba med oss?
Är du en person som är lyhörd och flexibel med ett positivt förhållningssätt? Då är du kanske vår nästa pedagog! Storängsskolan söker nu ett antal legitimerade lärare i fritidshem.
Storängsskolan är en skola som har ett stort engagemang och arbetsglädje. Vi ser möjligheter att tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö som inger trygghet och trivsel.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Storängsskolan går det ca 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Som lärare i fritidshem kommer du att genomföra pedagogiska aktiviteter som stimulerar elevernas utveckling och lärande. Du kommer att arbeta nära eleverna och stödja dem i deras sociala utveckling. Du får möjlighet att vara en del i vårt arbetslag som arbetar för att skapa en trygg och inspirerande miljö för eleverna.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer bli en del av arbetslaget som ansvarar för verksamheten på fritidshem F-6. I arbetet som lärare i fritidshem ingår ett stort värdegrundsarbete med att utveckla eleverna i sociala sammanhang. Du kommer också att arbeta integrerat i skolverksamheten under skoltid tillsammans med klasslärarna i åk F-6. Det innebär att samplanera, genomföra och utvärdera skol- och fritidsverksamhet. Vi arbetar i arbetslag och för oss är arbetsglädje och samarbete viktiga ledord. Vi vill tillsammans skapa en helhetssyn på elevens utveckling och lärande.
Rollen innebär också
Vi önskar att du är pedagogisk och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang och vill vara med och utveckla våra fritidshem. Du har förmåga att skapa trygghet och förtroende både hos eleverna och deras föräldrar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som har erfarenhet av
- att arbeta i fritidshem
- organiserad uteverksamhet/rastaktiviteter
- tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
- arbete med elever med funktionsvariationer
Du har ett intresse för att tillsammans med oss skapa en skola där eleverna känner trygghet och nyfikenhet, för att under goda förutsättningar utveckla sina förmågor. Som person har du ett inkluderande förhållningssätt och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov.
Vi ser gärna att du har en lärarlegitimation för fritidshem och god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer att genomföra intervjuer fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetslivserfarenhet
Lärare i fritidshem.
Om lön
Månadslön.
Tillträde
260808 eller efter överenskommelse
Sök jobbet senast 260329Publiceringsdatum2026-03-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor Kenneth Cardell kenneth.cardell@finspang.se
0768-3411843
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/100".
Detta är ett heltidsjobb.
Finspångs kommun (org.nr 212000-0423)
Utbildning, Rektorsområde Storängsskolan, Storängsskolan
Kenneth Cardell 0122-85781
9795116