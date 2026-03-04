Stora Enso Skog söker semestervikarie som Försörjningsledare, Falun
2026-03-04
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Falun
, Borlänge
, Rättvik
, Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du får meriterande arbetslivserfarenheter för framtiden? Som semestervikarie har du en betydande roll i vår verksamhet.
Vi tror att du trivs när du får ta ansvar och jobba säkerhetsmedvetet samtidigt som du har kul med dina kollegor. Arbetsperioden är slutet av maj eller från juni-augusti och arbetstiderna är dagtid.
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker nu en semestervikarie som Försörjningsledare till något av våra kontor men företrädesvis Falun, Mora, Ludvika eller Bollnäs. Som försörjningsledare kommer du att ha ansvaret för produktionsplanering av grotskotning och flisning. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att innefatta kontakt med skotning-och flisningsresurser samt planering av produktion. Du kommer att samarbeta med andra försörjningsledare och entreprenörer. I rollen ingår även arbetsledning av skotare och flisare, allmän administration samt inventering av oklara vältor och hyggen. Det är en självständig roll med mycket ansvar.
Vem söker vi
Vi söker dig som studerar en skoglig utbildning vid högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du har ett starkt eget driv och förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete. Samtidigt trivs du med samarbete och bidrar gärna till en positiv laganda.
Färdigheter och kvalifikationer som krävs i denna roll:
· Du är lösnings- och resultatorienterad och tar dig an utmaningar med positiv anda
• Förmåga att prioritera och fatta beslut
• Behärskar obehindrat svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till egen bil
Vad vi erbjuder
Vi tror att våra medarbetare är nyckeln till framgång. Tillsammans med övriga förmåner möjliggör ett semestervikariat hos oss professionell utveckling, välbefinnande och inte minst en fot in och ett viktigt steg för din fortsatta karriär hos oss. Som semestervikarie, får du också vara med på resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningarna, intervjuar och tillsätter tjänsterna löpande så hoppas vi höra från dig så snart som möjligt, men senast 22 mars 2026.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som alkohol- och drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår rekryterare
Anna Frosch på mejl: anna.frosch@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande.
Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:
Skogsvägen - Stora Enso Forest
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589), https://forest.storaenso.com/sv-se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
9776127