Stora Coop Norrböle Skellefteå Avdelningsansvarig Kött & Chark, heltid
2025-08-12
Hos oss på Coop står värdskap och matglädje i fokus. Vi söker dig med känsla för mat och försäljning och som vill vara med och utveckla vår butik! Brinner du precis som vi, för service och sälj? Vill du bli en del i vårt lag?
Vi söker en Avdelningsansvarig för Kött & Chark. Tjänsten är en tillsvidarenställning på heltid och innebär i huvudsak att i samråd med säljchef ansvara för Kött & Chark. Tillträde under slutet av augusti eller enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan nu!
I din roll ansvarar du för att kunderna möter en fräsch butik och ett gott värdskap från dig och övriga medarbetare. Du bidrar till att vi har effektiva rutiner och att vi säljer med lönsamhet.
Som säljare arbetar du i huvudsak med arbetsuppgifter inom varuområdet men även med övriga förekommande arbetsuppgifter inom butiken. Har du god erfarenhet av branschen, varukunskap och fallenhet för service? God erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik är ett krav. Erfarenhet av ledarskap är meriterande. Vi erbjuder ett omväxlande och tempofyllt arbete.
Frågor? kontakta säljchef Jessica Spetz tfn 0910-763 458
Du är lyhörd för trender i matkultur och vad som händer inom branschen och på din lokala marknad. Du trivs i och stimuleras av en händelserik vardag och har förmåga att ur det skapa en positiv arbetsmiljö. Du är drivkraftig och kommunikativ och vill samarbeta mot ett gemensamt mål för butiken.
Verklig framgång bygger på att vi älskar vårt jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Vi är en stor organisation med många butiker. Det innebär att det också finns många möjligheter att vidareutvecklas. Om du vill och har potential kan du växa med oss!
Coop Nord strävar efter att få allsidigt sammansatta personalgrupper med avseende på kön, kulturellt ursprung och ålder.
Coop Nord är en av Sveriges största konsumentföreningar. Vi ägs av över 300 000 medlemmar och driver fler än 80 Coop-butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Några av våra butiker drivs i franchiseform, som Coopföretag.
Varje dag hittar våra medlemmar och kunder prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Vi arbetar med något livsviktigt - mat. Vill du vara en del i vårt lag? Ersättning
