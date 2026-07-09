Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm Syd - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker stor- och flyttstädare i Stockholm Syd
Vill du arbeta i ett härligt team och skapa rena hem i världsklass? Hemfrid söker nu fler engagerade stor- och flyttstädare på helger till vårt One-Time team!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice. Vi hjälper tusentals kunder med bland annat hemstädning, flyttstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av städning

Tycker om att arbeta tillsammans med andra

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider

Det är meriterande om du har B-körkort och egen bil.

Hos oss får du:

Trygg anställning med kollektivavtal

Friskvårdsbidrag och försäkringar

Gratis mobilabonnemang

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Fantastiska kollegor från hela världen

Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Hemfrid is looking for Deep Cleaning & Move-Out Cleaners in Stockholm South
Would you like to work in a great team and help create spotless homes with world-class service? Hemfrid is now looking for more dedicated deep cleaning and move-out cleaners on weekends to join our One-Time team!
Hemfrid is Sweden's largest home service company. We help thousands of customers with home cleaning, move-out cleaning, window cleaning, and other household services.

We are looking for someone who:

Has previous cleaning experience

Enjoys working together with others

Is detail-oriented, responsible, and service-minded

Speaks Swedish or English

Can work flexible hours

A B driver's license and own car are considered a strong advantage.

What you get with us:

Secure employment with collective agreements

Wellness allowance and insurance

Free mobile phone subscription

Training and career development opportunities

Fantastic colleagues from all over the world

Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815473-2094225".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997993

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