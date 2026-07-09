Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm Syd - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Hemfrid söker stor- och flyttstädare i Stockholm Syd
Vill du arbeta i ett härligt team och skapa rena hem i världsklass? Hemfrid söker nu fler engagerade stor- och flyttstädare på helger till vårt One-Time team!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice. Vi hjälper tusentals kunder med bland annat hemstädning, flyttstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning
Tycker om att arbeta tillsammans med andra
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Det är meriterande om du har B-körkort och egen bil.
Hos oss får du:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och försäkringar
Gratis mobilabonnemang
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Fantastiska kollegor från hela världen
Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Hemfrid is looking for Deep Cleaning & Move-Out Cleaners in Stockholm South
Would you like to work in a great team and help create spotless homes with world-class service? Hemfrid is now looking for more dedicated deep cleaning and move-out cleaners on weekends to join our One-Time team!
Hemfrid is Sweden's largest home service company. We help thousands of customers with home cleaning, move-out cleaning, window cleaning, and other household services.
We are looking for someone who:
Has previous cleaning experience
Enjoys working together with others
Is detail-oriented, responsible, and service-minded
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
A B driver's license and own car are considered a strong advantage.
What you get with us:
Secure employment with collective agreements
Wellness allowance and insurance
Free mobile phone subscription
Training and career development opportunities
Fantastic colleagues from all over the world
Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815473-2094225". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997993