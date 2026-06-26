Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm Nord - Hemfrid
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2026-06-26
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Hemfrid söker stor- och flyttstädare
Vill du ha ett aktivt och flexibelt jobb där du arbetar tillsammans med härliga kollegor?
Hemfrid söker nu fler medarbetare till helger inom stor- och flyttstädning i Stockholm Nord.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning
Är noggrann och engagerad
Trivs med teamwork
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Flexibel anställningsgrad
Försäkringar och friskvård
Gratis mobilabonnemang
Utbildning och utveckling
Körkort är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Hemfrid is hiring Deep Cleaning & Move-Out Cleaners
Are you looking for an active and flexible job where you work together with great colleagues?
Hemfrid is now looking for more employees on weekends within deep cleaning and move-out cleaning in Stockholm North.
We are looking for someone who:
Has cleaning experience
Is detail-oriented and committed
Enjoys teamwork
Speaks Swedish or English
We offer:
Collective agreements
Flexible employment levels
Insurance and wellness benefits
Free mobile phone subscription
Training and development opportunities
A driver's license is considered an advantage.
Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815688-2072847". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9980729