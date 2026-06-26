Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm Nord - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker stor- och flyttstädare
Vill du ha ett aktivt och flexibelt jobb där du arbetar tillsammans med härliga kollegor?
Hemfrid söker nu fler medarbetare till helger inom stor- och flyttstädning i Stockholm Nord.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av städning

Är noggrann och engagerad

Trivs med teamwork

Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:

Kollektivavtal

Flexibel anställningsgrad

Försäkringar och friskvård

Gratis mobilabonnemang

Utbildning och utveckling

Körkort är meriterande.

Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Hemfrid is hiring Deep Cleaning & Move-Out Cleaners
Are you looking for an active and flexible job where you work together with great colleagues?
Hemfrid is now looking for more employees on weekends within deep cleaning and move-out cleaning in Stockholm North.

We are looking for someone who:

Has cleaning experience

Is detail-oriented and committed

Enjoys teamwork

Speaks Swedish or English

We offer:

Collective agreements

Flexible employment levels

Insurance and wellness benefits

Free mobile phone subscription

Training and development opportunities

A driver's license is considered an advantage.
Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815688-2072847".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9980729

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