Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm City - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av Hemfrid 💙
På Hemfrid arbetar människor från hela världen tillsammans för att skapa rena och trivsamma hem åt våra kunder.
Nu söker vi fler stor- och flyttstädare till helger till vårt One-Time team i Stockholm City!
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet inom städning
Är positiv och gillar teamwork
Vill utvecklas och lära dig mer
Pratar svenska eller engelska
Det här får du hos oss:
Kollektivavtal och trygga villkor
Flexibla arbetstider
Utbildning och stöd
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor och bra sammanhållning
Har du körkort och bil? Det är ett stort plus!
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Become part of Hemfrid💙
At Hemfrid, people from all over the world work together to create clean and comfortable homes for our customers.
We are now looking for more deep cleaning and move-out cleaners on the weekends to join our One-Time team in Stockholm City!
We are looking for someone who:
Has experience in cleaning
Is positive and enjoys teamwork
Wants to grow and learn more
Speaks Swedish or English
What you get with us:
Collective agreements and secure employment conditions
Flexible working hours
Training and support
Wellness allowance
Free mobile phone subscription
Great colleagues and strong team spirit
Do you have a driver's license and your own car? That's a huge plus!
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815629-2093814". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997763