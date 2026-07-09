Stor- och flyttstädare till helger i Stockholm City - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Bli en del av Hemfrid 💙
På Hemfrid arbetar människor från hela världen tillsammans för att skapa rena och trivsamma hem åt våra kunder.

Nu söker vi fler stor- och flyttstädare till helger till vårt One-Time team i Stockholm City!

Vi letar efter dig som:

Har erfarenhet inom städning

Är positiv och gillar teamwork

Vill utvecklas och lära dig mer

Pratar svenska eller engelska

Det här får du hos oss:

Kollektivavtal och trygga villkor

Flexibla arbetstider

Utbildning och stöd

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Härliga kollegor och bra sammanhållning

Har du körkort och bil? Det är ett stort plus!

Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.

Become part of Hemfrid💙
At Hemfrid, people from all over the world work together to create clean and comfortable homes for our customers.

We are now looking for more deep cleaning and move-out cleaners on the weekends to join our One-Time team in Stockholm City!

We are looking for someone who:

Has experience in cleaning

Is positive and enjoys teamwork

Wants to grow and learn more

Speaks Swedish or English

What you get with us:

Collective agreements and secure employment conditions

Flexible working hours

Training and support

Wellness allowance

Free mobile phone subscription

Great colleagues and strong team spirit

Do you have a driver's license and your own car? That's a huge plus!

Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815629-2093814".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997763

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