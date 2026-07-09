Stor- och flyttstädare i Stockholm Syd - Hemfrid (extrajobb)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du jobba med städning i ett fantastiskt team? ✨
Hemfrid växer och vi söker nu fler stor- och flyttstädare för extrajobb till vårt One-time team i Stockholm Syd!
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och hjälper våra kunder att få skinande rena hem.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av städning

Gillar att arbeta i team

Är positiv och gillar att ge bra service

Kan prata svenska eller engelska

Är flexibel och ansvarstagande

Har du körkort? Toppen – det är ett stort plus!
Därför ska du välja Hemfrid:

Kollektivavtal och bra villkor

Friskvårdsbidrag och försäkringar

Utbildning och utveckling

Gratis mobilabonnemang

Härliga kollegor från hela världen

Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Do you want to work with cleaning in an amazing team? ✨
Hemfrid is growing and we are now looking for more deep cleaning and move-out cleaners for extrajob to join our One-time team in Stockholm South!
With us, you will have a varied job where no two days are the same. You will work together with dedicated colleagues while helping customers enjoy sparkling clean homes.
We believe that you:

Have cleaning experience

Enjoy teamwork

Are positive and enjoy providing great service

Speak Swedish or English

Are flexible and responsible

Do you have a driver's license? Great – that's a big plus!
Why choose Hemfrid?

Collective agreements and great working conditions

Wellness allowance and insurance

Training and development opportunities

Free mobile phone subscription

Wonderful colleagues from all over the world

Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815626-2094190".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997971

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