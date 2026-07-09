Stor- och flyttstädare i Stockholm Syd - Hemfrid (extrajobb)
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du jobba med städning i ett fantastiskt team? ✨
Hemfrid växer och vi söker nu fler stor- och flyttstädare för extrajobb till vårt One-time team i Stockholm Syd!
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och hjälper våra kunder att få skinande rena hem.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av städning
Gillar att arbeta i team
Är positiv och gillar att ge bra service
Kan prata svenska eller engelska
Är flexibel och ansvarstagande
Har du körkort? Toppen – det är ett stort plus!
Därför ska du välja Hemfrid:
Kollektivavtal och bra villkor
Friskvårdsbidrag och försäkringar
Utbildning och utveckling
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor från hela världen
Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Do you want to work with cleaning in an amazing team? ✨
Hemfrid is growing and we are now looking for more deep cleaning and move-out cleaners for extrajob to join our One-time team in Stockholm South!
With us, you will have a varied job where no two days are the same. You will work together with dedicated colleagues while helping customers enjoy sparkling clean homes.
We believe that you:
Have cleaning experience
Enjoy teamwork
Are positive and enjoy providing great service
Speak Swedish or English
Are flexible and responsible
Do you have a driver's license? Great – that's a big plus!
Why choose Hemfrid?
Collective agreements and great working conditions
Wellness allowance and insurance
Training and development opportunities
Free mobile phone subscription
Wonderful colleagues from all over the world
Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815626-2094190". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997971