Stor- och flyttstädare i Stockholm City - Hemfrid (extrajobb)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-29


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker extrajobbare till stor- och flyttstädningsteamet i Stockholm City
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemservice och hjälper kunder med städning, flyttstädning, fönsterputs och mycket mer.

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av städning

Tycker om teamwork

Är ansvarstagande och serviceinriktad

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider

Körkort och egen bil är mycket meriterande.

Vi erbjuder:

Trygg anställning med kollektivavtal

Friskvårdsbidrag och försäkringar

Gratis mobilabonnemang

Professionell utbildning inom städning

Härliga kollegor från hela världen

Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Hemfrid is hiring extraworkers to our Big & Move-Out Cleaningteam in Stockholm City
Hemfrid is Sweden's leading company within home services, helping customers with cleaning, moving cleaning, window cleaning, and more.

We are looking for someone who:

Has previous cleaning experience

Enjoys teamwork

Is reliable and service-minded

Speaks Swedish or English

Can work flexible hours

A driver's license and own car are highly valued.

We offer:

Secure employment with collective agreements

Wellness allowance and insurance

Free mobile subscription

Professional cleaning training

Friendly colleagues from all over the world

Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815471-2121048".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10014920

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