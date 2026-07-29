Stor- och flyttstädare i Stockholm City - Hemfrid (extrajobb)
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-29
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hemfrid söker extrajobbare till stor- och flyttstädningsteamet i Stockholm City
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemservice och hjälper kunder med städning, flyttstädning, fönsterputs och mycket mer.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av städning
Tycker om teamwork
Är ansvarstagande och serviceinriktad
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Körkort och egen bil är mycket meriterande.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och försäkringar
Gratis mobilabonnemang
Professionell utbildning inom städning
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Hemfrid is hiring extraworkers to our Big & Move-Out Cleaningteam in Stockholm City
Hemfrid is Sweden's leading company within home services, helping customers with cleaning, moving cleaning, window cleaning, and more.
We are looking for someone who:
Has previous cleaning experience
Enjoys teamwork
Is reliable and service-minded
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
A driver's license and own car are highly valued.
We offer:
Secure employment with collective agreements
Wellness allowance and insurance
Free mobile subscription
Professional cleaning training
Friendly colleagues from all over the world
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815471-2121048". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10014920