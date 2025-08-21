Stomiterapeut/sjuksköterska till kirurgmottagningen, Sunderby Sjukhus
2025-08-21
Kom och jobba med oss på kirurgen i Sunderbyn! Här får du arbeta med engagerade och kompetenta kollegor där patienten och helheten är i fokus.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska och engelska. Vi ser det som meriterande om du innehar stomiterapeututbildning eller tidigare erfarenhet av kirurgisk verksamhet och vårdsystemet COSMIC.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är stabil och självgående då du tar ansvar för ditt arbete och strukturerar upp dina uppgifter. Du är även empatisk med god samarbetsförmåga då du värderar och ser nyttan av att arbeta tillsammans med andra.
Det här får du arbeta med
Kirurgmottagningen vid Sunderby sjukhus tillhör division Länssjukvård 2 och verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi. Tillsammans med en kollega är du spindeln i nätet för stomivården i länet med placering i Sunderbyn. Du kommer att arbeta med patienten pre- och postoperativt samt i återhämtningsprocessen efter utskrivningen från sjukhus. Med en del patienter kommer du att behålla en längre kontakt. I övrigt innefattar tjänsten telefonrådgivning till både patienter och vårdpersonal, undervisning till patienter och närstående samt konsult till övriga instanser. Du ansvarar för receptförskrivning till dina patienter och har en roll i utvecklingen av stomivården. Jobbet innebär också ett nära samarbete med nedre gastroteamet, där du har möjlighet att vara med och påverka ditt arbete.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
