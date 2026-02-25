Stödpersonal till nyöppnat korttidsboende barn och unga
2026-02-25
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker nu stödpersonal till en nystartad verksamhet, vill du vara en del av resan?
Det här får du
Hos oss får du mycket mer än bara ett arbete - du får vara med på en meningsfull resa!
Skapar du en trygg relation får du ett stort förtroende tillbaka
Visar du tålamod, får du vara med när små framsteg blir stora genombrott
Erbjuder du struktur, får du se hur oro ersätts av lugn och tillit.
Jobbar du med hjärtat, får du en arbetsmiljö där din insats verkligen spelar roll.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Den nya verksamheten är en helhetslösning där både korttidsboende och korttidstillsyn (fritids) bedrivs av samma personalgrupp. Du och dina kollegor arbetar nära ett barn i en hemlik miljö. Barnets funktionsnedsättning innebär att du möter en komplex beteendeprofil, vilket kan innebära utmanande situationer och ställer höga krav på professionellt bemötande, tålamod och relationsskapande. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Ditt uppdrag innebär att:
stötta barnet i vardagen och stärka barnets förmåga till självständighet
skapa en trygg, förutsägbar och stimulerande miljö
planera och genomföra individuellt anpassade aktiviteter såsom lek, pyssel, spel och promenader
arbeta med struktur och avledning för att förebygga och hantera situationer som annars kan leda till utbrott
samarbeta nära föräldrar och nätverk kring barnet för att säkerställa helhetsstöd
utföra hushållssysslor och personlig omvårdnad/intimhygien vid behov
dokumentera, föra journal, upprätta genomförandeplaner och hantera läkemedel
Om dig
Som person är du trygg, lugn och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Du delar verksamhetens värderingar och bidrar till utveckling av verksamheten genom ständiga förbättringar. Du har tidigare arbetat i miljöer där utmanande beteenden kan förekomma och har förmågan att hantera dessa situationer på ett professionellt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt skriva och ta del av vårddokumentation krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande vid utmanande beteende såväl som vid hot- och våldssituationer
Meriterande
Utbildad barnskötare, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn/vuxna med autism
Erfarenhet av AKK/TAKK, positivt beteendestöd (PBS) och/eller tydliggörande pedagogik
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på tel 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
