Stödperson till Kristinehamns folkhögskola
Vi söker nu en stödperson till kursen Struktur.
Struktur är en riktad, allmän kurs för kursdeltagare (elever) med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som med specialpedagogisk stöttning vill läsa in sin grundskole- eller gymnasiekompetens.
Din arbetsplats
Kristinehamns folkhögskola är en av Region Värmlands fem folkhögskolor. På Kristinehamns folkhögskola erbjuds vuxenutbildning inom både allmän kurs och särskild kurs. På allmän kurs kan kursdeltagarna läsa in grundskole- gymnasiekompetens medan man på särskild kurs kan gå en yrkesutbildning, alternativt fördjupa dig i någon av våra intressekurser.
På skolan studerar cirka 150 deltagare, och på arbetsplatsen finns cirka 35 medarbetare. Skolan har en lång tradition i att erbjuda specialpedagogiskt riktade kurser.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skolform där relationsbyggande och trygghet står i centrum. Här finns tiden och utrymmet för att tillsammans med ditt arbetslag hitta strategier och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde deltagaren att nå sina studiemål.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som stödperson på kursen Struktur arbetar du tillsammans med klassföreståndaren och enstaka ämneslärare med gruppen hela skoldagen. I arbetet ingår att hjälpa deltagaren att hitta strategier för att bryta ett tidigare mönster med problematisk skolfrånvaro.
Stor vikt läggs vid att bygga relationer och motivera. I klassrummet är du ett stöd för kursdeltagaren i undervisningen. Det ingår också att vara ett stöd för deltagaren i nätverk med andra myndigheter som möjliggör för denne att kunna klara sina studier.
Tillsammans med klassföreståndaren anordnar du studiebesök för nya deltagare och ser till att inskolning och omställningstid sker på bästa möjliga sätt. Skolan har ett internat och som stödperson arbetar du tillsammans med skolans övriga stödpersoner med att stötta och vägleda deltagarna i sitt boende. Vid några tillfällen per termin ingår det att anordna eftermiddagar/kvällsaktiviteter för deltagarna på skolans internat.
Du anställs som stödperson på Kristinehamns folkhögskola vilket kan innebära arbete i andra grupper och på andra avdelningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning till fritidsledare, behandlingsassistent, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du skall ha erfarenhet av arbete med unga vuxna. Då arbetet innebär att följa med på studiebesök och andra relevanta besök behöver du ha körkort.
För oss är det ett stort plus om du erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Har du erfarenhet av arbete med alkohol- och drogprevention ser vi det som meriterande. I rollen bör du vara stabil och uthållig, med förmåga att behåller lugnet även i utmanande situationer. Du är tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt och har en god helhetssyn, vilket hjälper dig att förstå individens behov i ett större sammanhang.
Du är empatisk och brinner för att skapa goda relationer, vilket är avgörande för att bygga förtroende. I klassrummet arbetar vi med digitala läroplattformer vilket kräver att du har lätt att sätta dig in i digitala system. Du bör också kunna hantera Officepaketets olika delar.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning

Månadslön, individuell lönesättning
