Stödperson - familjeprojektet "Stark och Trygg" Göteborg
SOS-Barnbyar Sverige / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOS-Barnbyar Sverige i Göteborg
, Stockholm
, Österåker
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du stötta och stärka en familj och bidra till barns rätt till en trygg uppväxt?
SOS Barnbyar bedriver, med stöd av Erling Perssons Stiftelse, projektet Stark och Trygg för att stötta familjer i Göteborg och Stockholm där ett eller flera barn är placerat i någon form av heldygnsvård. Genom att stötta föräldrarna och de barn som bor kvar i ursprungsfamiljen med ett preventivt och familjeorienterat stöd vill vi tillsammans skapa goda förutsättningar för att stärka upp familjens skyddsfaktorer.
Vår erfarenhet visar att familjer med ett utökat behov av stöd ofta saknar ett individuellt helhets stöd, framför allt saknas det stöd till de barn vars syskon är placerade. Vi riktar oss till familjer där ett eller flera barn är placerade, oavsett placeringsform eller orsak till placeringen.
Om uppdraget som stödperson
Som stödperson är du anställd per timme och ditt uppdrag innebär att stötta en familj genom individuella träffar upp till ett års tid. En familj har två stödpersoner kopplade till sig som tillsammans ser till både barnen och föräldrarnas behov av stöd. En stödperson fokuserar på föräldrarna och de yngsta barnen och en stödperson fokuserar på de barn i familjen som är i skolåldern och uppåt. Stödet handlar om att bidra till att barnen i familjen får en stärkt skolgång, en meningsfull fritid och rätt till psykosocialt stöd vid behov. Det handlar också om att stötta och stärka föräldrarnas förutsättningar att kunna trygga sina barns uppväxt. Projektet arbetar utifrån en metod som bygger på individuella målsättningar framtagna utifrån varje familjs livssituation och stödbehov. Vid inskrivning i projektet genomförs en mätning för att förstå familjens behov av stöd.
Ni träffas på de tider och platser som passar er, vanligtvis efter kontorstider, kvällar eller helger. Stark och Tryggs mål är att ge varje familj just det stöd de behöver utifrån de individuella behoven. Din uppgift och mål är att skapa en förtroendefull och respektfull relation med familjen.
Anställningsformen som stödperson i våra nationella program är flexibel, med andra ord är du inte garanterad timmar. Vi matchar våra stödpersoner och familjer utifrån familjens behov och din erfarenhet. När du tillfrågas om uppdrag stämmer vi av om du har möjlighet att starta upp samt omfattningen av uppdraget. I regel omfattar ett uppdrag cirka 10 timmar/månad och utförs utöver din ordinarie sysselsättning.
Inför uppdraget genomgår du en utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje stödpersonsuppdrag ingår handledning och kompetenshöjande aktiviteter. Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras och referenstagning göras.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom socialt arbete eller är under utbildning, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt.
Har god förståelse för socialtjänstprocessen
Har erfarenhet av arbete med antingen föräldraskapsstöd och/eller arbete med barn och unga.
Har god kännedom om samhället och dess struktur.
God förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och skolvärlden.
Erfarenhet av arbete som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor.
Som stödperson hos SOS Barnbyar har du ett ansvar att efterleva och följa vår Uppförandekod samt Child and Youth Safeguarding Policy med tillhörande riktlinje. Detta innebär att vi arbetar utifrån ett riskmedvetet läge och att den enskilda arbetaren är ansvarig för att hens arbete inte på något sätt utsätter barn och unga för risk att fara illa.
Svaret på din ansökan kan råka hamna i din skräppost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7280480-1858317". Arbetsgivare SOS-Barnbyar Sverige
, https://ledigajobb.sos-barnbyar.se
Bredfjällsgatan 36 (visa karta
)
424 35 ANGERED Arbetsplats
SOS Barnbyar Jobbnummer
9760155