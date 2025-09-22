Stödpedagoger till Yrvädersgatan 8 och Yrvädersgatan 14
2025-09-22
Vill du arbeta i en roll där du får stötta, inspirera och göra skillnad varje dag? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Yrvädersgatan 8 och 14 är två gruppbostäder belägna i natursköna Lindö. Nu söker vi två engagerade stödpedagoger, en till Yrvädersgatan 8 och en till Yrvädersgatan 14.
Båda enheterna har olika inriktningar men förenas i ett gemensamt förhållningssätt. Hos oss står individen alltid i centrum. Vi arbetar brukarorienterat och formar vårt stöd utifrån varje persons unika behov. Oavsett vilken enhet du arbetar på, blir du en del av ett team med erfarna kollegor som tillsammans gör skillnad i vardagen för våra brukare.
Yrvädersgatan 8 är ett boende som riktar sig till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enheten har sex brukare och ett engagerat arbetslag på åtta medarbetare som präglas av driv och ett gott samarbete. Hos oss är arbetstiderna dag, kväll, helg och sovande jour.
Yrvädersgatan 14 är ett boende som riktar sig till personer med autism och omfattande funktionsnedsättningar. Enheten har 16 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för våra brukare. På enheten ingår fysiskt krävande och tung omvårdnad, därför söker vi dig som har förmågan och viljan att trivas i det arbetet. Hos oss är arbetstiderna dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss får du en central roll i att utveckla både verksamheten och kollegorna. Du arbetar nära en annan stödpedagog, oavsett enhet, med gemensamma uppgifter som handlar om att utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet.
I vardagen är du närvarande hos brukarna och arbetar tillsammans med stödassistenter och vårdare för att ge individuellt anpassat stöd utifrån genomförandeplanerna.
Du motiverar, stöttar och skapar förutsättningar för delaktighet och självständighet, samtidigt som du ansvarar för serviceinsatser såsom personlig omvårdnad och stöd i fritidsaktiviteter.
I rollen ingår också att utveckla, implementera och följa upp arbetsmetoder och rutiner, bidra till teamets kompetensutveckling genom handledning och samverka med anhöriga, gode män och myndigheter för att skapa en helhetsbild och ett sammanhållet stöd.
Hos oss får du möjlighet att ta ansvar, påverka och utvecklas, både i din yrkesroll och som människa. Vi tror på delaktighet och på att allas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska nå våra mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som stödpedagog, arbetsterapeut, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren ser som relevant för tjänsten.
Du har kunskap om omvårdnad, både social och fysisk, samt kunskap av lågaffektivt bemötande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog.
För tjänsten på Yrvädersgatan 8 ser vi att du har kunskap av motiverande samtal (MI) och B-körkort. Hos oss får du möjlighet att använda dessa färdigheter i ditt dagliga arbete.
För tjänsten på Yrvädersgatan 14 ser vi att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete, då arbetet på enheten kan vara fysiskt krävande. Vi ser också att du har kunskap om bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), vilket ger dig möjlighet att skapa förutsättningar för våra brukare att göra sig förstådda.
Som person är du trygg och ödmjuk. Du har lätt för att skapa relationer och har god förmåga till att motivera andra.
Du är inkluderade och coachade i ditt sätt att arbeta och du bidrar till ett klimat där man lyfter varandra och delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera och har förmågan att anpassa din kommunikation utefter den du möter.
Du kan organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt har du lätt för att anpassa dig till de förändringar som kan ske under dagen.
För denna tjänst ser vi att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg. På Yrvädersgatan 8 förekommer det även sovande jour
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 oktober
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Carin Olofsson, carin.olofsson@norrkoping.se
, 011-151478 och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsspecialist Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
