Stödpedagoger till samplaneringsområden på Boende och korttid
Halmstads Kommun / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2025-12-17
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag - och samtidigt vara med och utveckla Halmstads kommuns stöd till personer inom LSS? Som stödpedagog hos oss blir du en nyckelperson i ett sammanhang där kvalitet, trygghet och delaktighet står i centrum.
Här får du använda din pedagogiska kompetens för att stärka individers självbestämmande, välmående och möjligheter i både vardags- och arbetsliv.
Du ger tillsammans med arbetslaget individuellt anpassat stöd i de boendes hemmiljö - i deras dagliga liv och på fritiden. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt med fokus på utvecklingsmöjligheter, delaktighet och tydlig struktur. Du har ett särskilt uppdrag att stödja brukarna i att hitta strategier för att hantera vardags- och yrkesliv samt i kontakter i olika sociala sammanhang.
Du är drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och har en handledande funktion gentemot kollegor när det gäller planering, uppföljning, dokumentation och måluppfyllelse. Vi arbetar medvetet utifrån gott bemötande och lågaffektivt förhållningssätt.
Som baspersonal i det vardagsnära arbetet har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling. Hos oss är du delaktig i att utveckla kommunikativa metoder, rutiner och ett gemensamt förhållningssätt. Du deltar aktivt i varierande arbetsuppgifter: från pedagogiskt stöd i vardagen, nätverkande, dokumentation och utvärdering - till praktiskt stöd i hemmet såsom tvätt, matlagning och städning.
I din roll kommer du att:
- Aktivt driva processen kring dokumentation och metoder.
- Ansvara, tillsammans med kontaktpersonal, för att nätverksmöten genomförs och att genomförandeplaner upprättas och följs upp.
- Ingå i nätverk med andra stödpedagoger och metodstödjaren.
- Ingå i det dagliga arbetet i verksamheten.
- Komplett YH-utbildning som stödpedagog eller annan komplett eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller beteendevetenskap, i kombination med relevant yrkeserfarenhet.
- B-körkort och tillgång till bil.
- Erfarenhet av arbete med personer inom LSS och utmanande beteende.
- Mycket god kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Vana av dokumentation och grundläggande datorkunskaper.
- Stor kunskap om hur man upprättar och följer upp genomförandeplaner samt erfarenhet av arbete i LifeCare och andra digitala system.
Meriterande
- Erfarenhet som stödpedagog inom LSS med målgrupper med olika funktionsvariationer såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt erfarenhet inom yngre demenssjukdom.
Vem du är
Vi söker dig med följande beteenden och förmågor (beskrivna i linje med Assessios kompetensramverk):
- Initiativtagande - du ser vad som behöver göras, tar självständigt initiativ, sätter igång aktiviteter och driver på utveckling även när andra tvekar. Du etablerar trovärdighet, förmedlar energi och skapar framdrift i arbetet.
- Samarbete - du delar information och expertis, främjar andras idéer och arbetar mot gemensamma mål. Du kompromissar vid behov och bidrar aktivt till att gruppen presterar.
- Flexibilitet - du anpassar snabbt ditt beteende till nya omständigheter, hanterar press och misslyckanden konstruktivt, och behåller fokus på mål och kvalitet.
- Planerande och strukturerande - du planerar och organiserar arbetet realistiskt, förutser hinder, utvecklar alternativa planer och följer upp resultat mot enhetens mål.
Utöver detta värdesätter vi samarbetsförmåga, kreativitet, lyhördhet och personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till att människor får ett mer självständigt och tryggt liv. Du blir del av ett engagerat arbetslag med kollegialt stöd, regelbundna nätverksträffar för stödpedagoger och nära samarbete med metodstödjare. Vi erbjuder:
- Introduktion och löpande kompetensutveckling inom pedagogik, kommunikation och lågaffektivt bemötande.
- Friskvårdsbidrag och en organisation som tillämpar rökfri arbetstid.
- Möjlighet att påverka metoder, rutiner och kvalitetsarbete - hos oss uppmuntras egna initiativ, reflektion och lärande i vardagen.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringen samt säkerställa god kommunikation ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökande som bidrar till detta.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
