Stödpedagoger till samplaneringsområden på Boende och korttid
2026-03-03
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag och samtidigt vara med och utveckla Halmstads kommuns stöd till personer inom LSS? Hos oss blir du en nyckelperson i ett sammanhang där kvalitet, trygghet och delaktighet står i centrum.
Här får du använda din pedagogiska kompetens för att stärka individers självbestämmande, välmående och möjligheter i både vardags- och arbetsliv.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som stödpedagog ger du tillsammans med arbetslaget individuellt anpassat stöd i de boendes hemmiljö. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt med fokus på utvecklingsmöjligheter, delaktighet och tydlig struktur. Du har ett särskilt uppdrag att stödja brukarna i att hitta strategier för att hantera vardags- och yrkesliv samt olika sociala sammanhang.
I verksamheten är du drivande i det pedagogiska arbetet och handleder kollegor i planering, uppföljning, dokumentation och måluppfyllelse, med fokus på gott bemötande och lågaffektivt arbetssätt. Som baspersonal har du också en viktig roll i kvalitetsutvecklingen och deltar i att utveckla kommunikativa metoder, rutiner och ett gemensamt förhållningssätt. Arbetet är varierat: från pedagogiskt stöd i vardagen, nätverkande, dokumentation och utvärdering till praktiska sysslor i hemmet såsom tvätt, matlagning och städning.
I din roll kommer du att:
• Aktivt driva processen kring dokumentation och metoder.
• Ansvara, tillsammans med kontaktpersonal, för att nätverksmöten genomförs och att genomförandeplaner upprättas och följs upp.
• Ingå i nätverk med andra stödpedagoger och metodstödjaren.
• Ingå i det dagliga arbetet i verksamheten.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i den här rollen söker vi dig som tar initiativ när det behövs och bidrar med energi som driver arbetet framåt. Du samarbetar gärna med kollegor, delar med dig av kunskap och är en person som lyssnar in, bygger vidare på idéer och hjälper gruppen att nå gemensamma mål.
Du har lätt för att hantera förändrade situationer och behåller fokus även när tempot skiftar. Samtidigt skapar du struktur i ditt arbete, planerar förutsägbart och följer upp så att insatserna
leder mot verksamhetens mål. Utöver detta värdesätter vi samarbetsförmåga, kreativitet, lyhördhet. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Komplett YH-utbildning som stödpedagog eller annan komplett eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller beteendevetenskap, i kombination med relevant yrkeserfarenhet.
• B-körkort och tillgång till bil.
• Erfarenhet av arbete med personer inom LSS och utmanande beteende.
• Mycket god kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Vana av dokumentation och grundläggande datorkunskaper.
• Kunskap om hur man upprättar och följer upp genomförandeplaner samt erfarenhet av arbete i LifeCare.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete som stödpedagog inom LSS med målgrupper med olika funktionsvariationer såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt erfarenhet av arbete inom yngre demenssjukdom.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete gör verklig skillnad i människors liv. Här bidrar du till att skapa större självständighet, trygghet och möjligheter för de personer vi stöttar. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som hjälps åt, delar erfarenheter och utvecklas tillsammans. Som stödpedagog ingår du också i regelbundna nätverksträffar och har ett nära samarbete med metodstödjare.
Vi erbjuder introduktion och löpande kompetensutveckling inom pedagogik, kommunikation och lågaffektivt bemötande. Du får friskvårdsbidrag och arbetar i en organisation som tillämpar rökfri arbetstid. Hos oss finns dessutom goda möjligheter att påverka metoder, rutiner och kvalitetsarbete - vi uppmuntrar egna initiativ, reflektion och ett lärande i vardagen.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringen samt säkerställa god kommunikation ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökande som bidrar till detta.
Rätt att arbeta i Sverige/EU: innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz (pass, nationellt id-kort eller personbevis med identitetshandling). Om du inte kan det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd. Bakgrundskontroller och begäran om utdrag ur belastningsregister görs på slutkandidat.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
