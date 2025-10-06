Stödpedagoger till psykiatriboenden i nordöstra Göteborg
2025-10-06
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer?
Vi söker nu engagerade stödpedagoger till flera av våra psykiatriboenden! Du kommer att ha din placering på ett boende men kan även arbeta på andra enheter inom samarbetsområdet.
Våra verksamheter
Decenniumgatan: Serviceboende med 8 brukare, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Julianska gatan: Ny gruppbostad med 6 brukare, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Tideräkningsgatan: Serviceboende, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Skolspåret : Serviceboende, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa och samsjuklighet.
Rymdtorget: Serviceboende med 12 lägenheter, inriktning psykiatri och samsjuklighet.
Kryddvägen: Serviceboende med 8 brukare, äldre med psykiska funktionsnedsättningar.
Gemensamt för våra enheter är att vi möter personer med komplexa behov. På alla boenden kan samsjuklighet förekomma, det vill säga viss missbruksproblematik, suicid och självskadebeteende. Omvårdnadsinsatser förekommer på samtliga enheter.
Din roll som stödpedagog
Som stödpedagog ingår du i ett team med ett nära samarbete med metodutvecklare och enhetschef. Du är en nyckelperson i att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån beprövade arbetssätt och metoder, i enlighet gällande lagar och riktlinjer. Du bidrar till utveckling av pedagogiska metoder, dokumentation och verksamhetsspecifika rutiner. Du inspirerar och motiverar arbetsgruppen till lärande och utveckling.
Som stödpedagog arbetar du i nära samverkan med och på uppdrag av enhetschef. Tillsammans med övriga stödpedagoger i stadsområdet ingår du i ett stödpedagognätverk som leds av metodutvecklare. En viktig del i ditt uppdrag är också att främja och arbeta för god samverkan med samtliga personer i individens nätverk.
Arbetet är schemalagd arbetstid dag- kväll samt helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskravet kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Du har kunskap om samsjuklighet, till exempel missbruk, suicid och/eller självskadebeteende. Du har även kunskaper i metoderna MI och ESL, samt är trygg i att arbeta med ett lågaffektivt bemötande.
Det är en fördel om du har tidigare arbetat som stödpedagog eller i en liknande roll. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i Treserva och med IBIC är det meriterande.
Som stödpedagog hos oss är du en person som tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av. Slutligen anpassar du sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
