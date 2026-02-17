Stödpedagoger till nyöppnad gruppbostad på Dunkehalla
2026-02-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du god pedagogisk kunskap och erfarenhet? Trivs du att arbeta motiverande och stödjande? Då är det dig vi söker till Gruppbostad Dunkehalla - var med och skapa en meningsfull vardag för andra!
Välkommen till oss
Inom område Boende LSS har vi gruppbostäder med enskilda anpassningar för barn, unga och vuxna med olika funktionshinder som behöver extra stöd i vardagen.
Här får den enskilde vistas i en miljö med närvaro av en personalgrupp runtomkring sig som skapar trygghet, kontinuitet och struktur. Målet är att främja personliga förmågor samt skapa en så innehållsrik och kvalitativ vardag som möjligt, med beaktande av personlig integritet.
Gruppbostad Dunkehalla är en nyöppnad verksamhet där nu fem medborgare flyttar in från annan verksamhet, hittills har två medborgare flyttat in och resterande är på ingång. Arbetsgruppen är i sin helhet cirka 20 medarbetare som behöver utökas med stödpedagoger som bidrar med god kunskap inom det pedagogiska arbetet. Gruppbostaden finner du med en fin och harmonisk miljö runtomkring som ger bra förutsättningar för en lugn tillvaro, samtidigt som det ligger nära stadskärnan. Nära intill verksamheten har vi stadsbuss för dig som pendlar och för att åka iväg med medborgaren.
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad, lyft, läkemedelshantering, hushållsarbete, aktiviteter, social dokumentation och kontaktmannaskap - alltid med individens delaktighet i fokus. Du kommer stödja en medborgare på boendet i syfte att nå personlig utveckling och stimulans. Du planerar, motiverar, aktiverar och tydliggör för att göra vardagen hanterbar, arbetet kravanpassas utefter individuellt behov. Det förekommer utmanande, utåtagerande och självskadebeteende som personal hanterar med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Ditt uppdrag
Som stödpedagog ansvarar du för att stödja, vägleda och utveckla arbetsgruppen inom det pedagogiska arbetet. Du planerar, följer upp och utvecklar arbetet med dina kollegor, samt är ett stöd vid arbetsplaner, dokumentation och genomförandeplaner. Kommunikation och samverkan sker med anhöriga, kollegor, chef samt sjukvård, skola/daglig verksamhet, myndigheter och fastighetstekniker. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation för den enskilde. Vi söker nu efter dig som delar vår övertygelse om att lagstiftningens intentioner och värdegrund är grunden i allt vi gör.
Din kompetens
Du är utbildad stödpedagog, krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 HP. Alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Exempel på YH-utbildningar inom området är Stödpedagog, Aktiveringspedagog, Socialpedagog eller Behandlingspedagog.
Du har erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet, pedagogik eller omvårdnad alternativt liknande arbete som bedöms relevant
Meriterande om du har arbetat med personer som har autism, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionshinder
Önskvärt med erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågeffektivt bemötande, TAKK eller GAKK
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation, samt god datavana
God fysisk rörlighet krävs eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
B-körkort är meriterande
Som person är du ansvarstagande, kreativ och analytisk med god problemlösningsförmåga. Du har ett driv i utvecklings- och förändringsarbete och står tryggt i din kunskap och i verksamhetens arbetssätt. Du är stabil i pressade situationer, uppmärksam och kvalitetsmedveten samt samarbetar väl med andra. Din personliga mognad och pedagogiska insikt gör att du bemöter människor med förståelse för deras perspektiv och förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Du får en varierad arbetsdag med fokus på individens utveckling som gör verklig skillnad. Här får du vara en del av en nyöppnad verksamhet med möjlighet att påverka, tänka nytt och driva utveckling av nya arbetssätt, processer och rutiner. Vi tror på kraften i samarbete, mod och professionalism där vi arbetar nära i teamet - och vi ser nu fram emot att välkomna kollegor som vill växa med oss och bidra till en verksamhet i ständig rörelse.
Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag. Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänster där arbetstiden är förlagd till dag/kväll/journatt/helg. Vi erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och arbetar med samplanering där samarbete och arbete sker mellan verksamheterna.
Löpande urval och intervjuer tillämpas, tillsättning av tjänster kan ske innan sista ansökningsdag. I din ansökan vill vi se ett CV, relevant examensbevis och gärna tjänstgöringsintyg. Vi arbetar med samordnad rekrytering på området och erbjudande av anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
Belastningsregister
För att få arbeta inom LSS-verksamhet med barn behöver vi ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning. Beställ ett digitalt eller pappersutdrag i samband med din ansökan via länken här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning
Vill du veta mer?
Vid frågor kan du kontakta Enhetschef Ann Ahlrichs och Emina Ibrasimovic
Fackliga representanter: www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödpedagog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
