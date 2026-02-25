Stödpedagoger till korttidsboende för barn och ungdomar inom avd LSS
Linköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-02-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som stödpedagog kommer du att ha en viktig roll i vår arbetsgrupp och vara drivande i att utveckla verksamhetens pedagogiska arbetssätt. Ditt arbete kommer att innebära att du stödjer brukarna i deras dagliga aktiviteter med hjälp av ett lågaffektivt bemötande och individuella anpassningar. En viktig del av ditt uppdrag är att motivera och stötta kollegor samt bidra till reflektion kring det pedagogiska arbetet.
Du kommer att vara en nyckelperson i att introducera och följa upp nya arbetssätt, samt säkerställa att arbetsgruppen håller en hög kvalitet i det arbete vi gör. Du kommer även att vara en informationsbärare och utgöra ett stöd i arbetsgruppens arbete med dokumentation och genomförandeplaner. Det är en viktig uppgift för dig att vara en stödjande kraft för de andra medarbetarna så att de blir självgående i att upprätta och arbeta med genomförandeplaner.
Din arbetsuppgift innefattar också att bidra till omvärldsbevakning, hålla dig uppdaterad på nya metoder och förhållningssätt samt implementera dessa i verksamheten.
Din arbetsplats
Stödinsatsen korttidsvistelse enligt LSS innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar erbjuds miljöombyte och meningsfulla aktiviteter för att främja personlig utveckling samt rekreation genom nya upplevelser och gemenskap. De olika korttidsverksamheterna som vi söker medarbetare till beskrivs här nedan.
Drabantgatan i T1: I verksamheten vistas barn och ungdomar (0-21 år) med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och med stora medicinska omvårdnadsbehov. De medicinska insatserna utförs som egenvård enligt läkarintyg via vårdnadshavare vilket innebär att ge medicinering fast, flytande eller via PEG. Du möter barn med medicinska behov utifrån diabetes typ 1. Hantering av medicinteknisk utrustning ingår såsom saturations- och pulsmätare, samt inhalationsapparater. Då flera av barnen saknar verbalt tal är förmågan att tolka och förstå genom kroppsspråk och ögonkontakt central. Du är behjälplig vid all personlig omvårdnad och ger stöd vid måltider - vilket kan innefatta hel eller delvis matning samt sondmatning.
Ellen Key i Ryd: Är ett korttidsboende som riktar sig till äldre barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och oftast i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Målgruppen har varierande stödbehov vad gäller kommunikation, omvårdnad samt ADL. Aktiviteter anpassas individuellt utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Du är behjälplig med viss personlig omvårdnad och ger stöd vid måltider. Vårt arbete kombinerar lågaffektivt bemötande med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) för att göra tillvaron trygg, meningsfull och lätt att förstå.
Skattegården i Skäggetorp: Är ett korttidsboende som riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser samt autism. Vi eftersträvar att miljön på korttids ska vara hemlik, barnvänlig och barnsäker. Vi vill att våra barn ska känna att vistelsen hos oss är lugn, trygg och rolig. Vi anpassar våra aktiviteter utifrån vilka barn som är hos oss. Hos oss använder vi flitigt både bilder och tecken som stöd för att göra tillvaron både tydlig och begriplig för våra barn och ungdomar.
Arbetstiden i samtliga verksamheter är förlagd till vardagar och varannan helg med varierade arbetspass som morgon, kväll och sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig med en YH-utbildning som stödpedagog (200 YH-poäng) eller med en motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det ett krav att du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg samt av utmanande beteende. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift utifrån det omfattande ansvaret för kontakter och dokumentation. Vidare krävs god datorvana och förmåga att använda digitala system för dokumentation och journalföring.
Det är meriterande med erfarenhet av att ge stöd och omvårdnad till barn/unga/vuxna med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, samt har kunskap om NPF-diagnoser och medicinska omvårdnadsbehov. Vidare är erfarenhet av att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC), att upprätta genomförandeplaner och att hantera journalföring och dokumentation i journalsystem ett plus. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bemöta och kommunicera, varför kunskap om alternativ kompletterande kommunikation (AKK), såsom bildstöd och tecken som stöd, är meriterande. Det är även ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande. Det är även till fördel om du har vana av att implementera nya arbetssätt och att utveckla verksamheter. Vi ser gärna att du har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten.
Som person är du självgående, ansvarstagande och har en empatisk förmåga. Du trivs i att arbeta tillsammans med andra och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på den enskilda individens behov och förutsättningar. Vidare är det viktigt att du har en god förståelse för hur människor lär sig utifrån olika förutsättningar och att du har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och metodutveckling.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16647
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Anneli Ekström anneli.l.ekstrom@linkoping.se 013-20 67 56 Jobbnummer
9764240