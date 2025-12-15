Stödpedagoger till gruppbostad Lillkullegatan 23 och Gula Huset
2025-12-15
Brinner du för att skapa trygghet och individuell utveckling? Då är detta rollen för dig!
Vi söker två engagerade stödpedagoger, en till Lillekullegatan 23 och en till Gula Huset, som vill bidra till en meningsfull vardag för hyresgäster med förvärvade hjärnskador.
Våra boenden riktar sig till vuxna med förvärvade hjärnskador och består av två enheter med fem respektive sex hyresgäster. Vi ger omfattande stöd för en meningsfull vardag med pedagogiskt och personligt stöd, från matlagning och städning till personlig hygien.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet och ger samtidigt direkt stöd till hyresgäster tillsammans med stödassistenterna. Utöver din stödpedagogroll kommer du att arbeta brukarnära i tre verksamheter inom samma trappuppgång.
Du sprider kunskap om arbetssätt och metoder, säkerställer att de följs och vidareutvecklas, och arbetar med teamet för att skapa rutiner, handlingsplaner och aktiviteter som främjar hyresgästernas självständighet. Du ansvarar också för att social dokumentation och genomförandeplaner följer lagar och riktlinjer. I rollen handleder du kollegor, stödjer chefen och bidrar till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Samarbete med anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner är en viktig del för att garantera god omsorg.
Boendet erbjuder stöd dygnet runt, och arbetstider anpassas efter hyresgästernas behov, med dag-, kvälls- och helgarbete. Vi använder Time Care Planering för flexibla scheman.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet och du behöver därför behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada är meriterande, liksom kunskap om LAB, AKK, Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL, IBIC och MI samt tidigare erfarenhet som stödpedagog. Även god datorvana och förmåga att arbeta i olika IT-stöd är meriterande.
Du har respekt och hänsyn för andra och arbetar med brukarens behov i fokus. Vi söker en snabb, produktiv och engagerad person som tar initiativ och ansvar, både självständigt och i grupp. Du är anpassningsbar, ser möjligheter i förändringar och bidrar till ett respektfullt arbetsklimat och gemensamma mål.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Förvaltningen för funktionsstöd
Carita Elgstrand carita.elgstrand@funktionsstod.goteborg.se 031-3665610
