Stödpedagoger till Botkyrka kommuns gruppbostäder inom LSS
2025-09-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vård- och omsorgsförvaltningens gruppbostäder inom LSS genomför nu en samrekrytering av stödpedagoger.
Flera enheter söker nya medarbetare och rekryteringen sker i en gemensam process. Som stödpedagog arbetar du för att stärka de boendes delaktighet och självständighet samt bidra till verksamhetens utveckling.
Du ingår i det dagliga stödet till de boende men har samtidigt ett utökat pedagogiskt ansvar. Rollen innebär att handleda kollegor, kvalitetssäkra arbetssätt och sprida ny kunskap som utvecklar verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- delta i det dagliga arbetet på gruppbostaden tillsammans med stödassistenter
- handleda kollegor i social dokumentation, genomförandeplaner och lågaffektivt bemötande
- introducera och följa upp metoder såsom AKK och tydliggörande pedagogik
- planera och dokumentera exempelvis boendemöten i samråd med enhetschef
- driva verksamhetsutveckling genom att sprida kunskap och stimulera ett pedagogiskt arbetssätt.
Uppdraget innebär också att du bidrar till nöjda medborgare genom att ha individens behov i centrum och främja delaktighet i vardagen. Du stärker arbetsgruppens kompetens genom handledning och nya arbetssätt, säkerställer effektiva processer genom uppföljning av dokumentation och rutiner samt verkar för en hållbar verksamhet tillsammans med enhetschef.
Som stödpedagog kombinerar du vardagsnära arbete med ett utvecklingsuppdrag som skapar förutsättningar för ett självständigt, meningsfullt och tryggt liv för de boende.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar du tillsammans med engagerade kollegor på någon av våra 23 gruppbostäder. Här finns stödassistenter, stödpedagoger och enhetschefer som tillsammans skapar förutsättningar för att de boende ska få ett självständigt, stimulerande och tryggt liv. Vi arbetar processorienterat, vilket innebär att vi samarbetar över enhets- och förvaltningsgränser för att möta medborgarnas behov på bästa sätt. En aktuell utvecklingsinriktning är att stärka de boendes delaktighet och självständighet i vardagen genom att utveckla pedagogiska arbetssätt och metoder.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom kontinuerlig handledning, kompetensutveckling och ett nära samarbete med kollegor. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, en arbetsmiljö som uppmuntrar lärande och utveckling samt goda möjligheter att bidra med dina idéer för att förbättra verksamheten. Vi är måna om att vara en arbetsgivare där du kan växa och samtidigt göra skillnad för andra.
Du som söker till oss
Du har en yrkeshögskoleexamen (YH-examen) som stödpedagog inom funktionshinderområdet och erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
Övriga krav:
- Erfarenhet av social dokumentation.
- Erfarenhet av att omsätta pedagogiska metoder i praktiken.
- Erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med personlig omvårdnad och läkemedelshantering.
- Undersköterskeutbildning och innehar bevis om skyddad yrkestitel.
- Tidigare arbetslivserfarenhet som stödpedagog.
- Kunskap om kommunikationsstöd såsom AKK/TAKK.
Som stödpedagog behöver du vara trygg i din yrkesroll för att kunna handleda kollegor och möta boende i olika situationer på ett stabilt och professionellt sätt. Rollen kräver också att du är kreativ och kan hitta pedagogiska lösningar som stärker de boendes delaktighet och självständighet i vardagen.
Eftersom arbetet sker i nära samarbete med både stödassistenter och enhetschef är det viktigt att du är samarbetsorienterad och bidrar till en god laganda. Du behöver också vara lösningsorienterad och kunna omsätta metoder i praktiken, även när förutsättningarna förändras, så att verksamheten utvecklas och kvaliteten i stödet till de boende säkerställs. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2025:00309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Staffan Sandberg staffan.sandberg@botkyrka.se 0739398728 Jobbnummer
