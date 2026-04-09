Stödpedagoger till Bostäder med särskild service i Järva
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Järva grupp- och servicebostäder, område 1, söker nu 4 stödpedagoger. Detta är en ny roll som inrättas för att stärka det pedagogiska arbetet och utveckla metodiken i verksamheten. Hos oss får du möjlighet att verka i en expansiv och utvecklingsinriktad verksamhet där du kommer att ingå i ett team som kännetecknas av hög kompetens och stor kvalitets-medvetenhet. Arbetsplatsen är förlagd till en av stadsdelens gruppbostäder.
Vi erbjuder
Som månadsanställd har du friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar, gym och träningsanläggningar. Utöver det har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar. Du kan läsa mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska metodutvecklingen på verksamheten och ansvarar för att det pedagogiska arbetet bedrivs på ett systematiskt sätt. Samtidigt ingår du i det vardagsnära arbetet där du arbetar tillsammans med de andra i arbetslaget med att erbjuda brukarna stöd i deras dagliga liv utifrån deras önskemål och behov.
Vi arbetar utifrån brukarnas hem och ledsagar till exempel vid fritidsaktiviteter, besök hos läkarbesök eller tandläkare. Vi har ett ständigt pågående arbete med att öka brukarnas inflytande över det stöd och den service vi erbjuder.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Utveckla arbetssätt kring dokumentation, kartläggning och handlingsplaner.
Stötta och handleda kollegor i arbetsmetodik och pedagogik.
Sprida kunskap om hur arbetet med tydliggörande pedagogik kan utformas.
Tillsammans med kollegor driva arbetet utifrån det pedagogiska ramverket framåt.
Vara spindeln i nätet i det pedagogiska arbetet genom att inspirera och säkerställa att evidensbaserat arbetssätt används för att öka kvaliteten i verksamheten och bidra med att bygga upp det kognitiva stödet till brukarna.
Du rapporterar till enhetschef och kommer med tiden att ingå i områdets nätverk för stödpedagoger. Din tjänst är fördelad på cirka 50 procent för att planera och leda det pedagogiska arbetet och 50 procent ordinarie arbete i gruppbostad (fördelningen av det pedagogiska och ordinarie arbetet på verksamheten kan komma att justeras). Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällar och helger.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Stödpedagogsutbildning från YH eller annan pedagogisk högskoleutbildning.
Minst fyra års erfarenhet av arbete med personer som har en intellektuell funktionsvariation.
Erfarenhet av dokumentation.
Dokumenterad kunskap om LSS.
Kunskap i lågaffektivt bemötande.
Goda kunskaper i svenska språket samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten:
Att ha arbetat med personer med utmanande beteende.
Erfarenhet av att motivera, inspirera och handleda andra inom pedagogik.
Erfarenhet av motiverande samtal (MI).
Nu söker vi dig som har ett starkt engagemang och intresse för att arbeta med personer inom personkrets 1 .
Vi ser att du har god samarbetsförmåga, trivs att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som person är du kreativ, lösningsorienterad och har modet att testa nya arbetssätt. Vidare är du en trygg och pedagogisk person som kan entusiasmera och skapa förtroende hos såväl medarbetare som brukare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Spånga Kontakt
enhestchef
Paulette Rosevear Munoz paulette.rosevear.munoz@stockholm.se 08-50801023
9844832