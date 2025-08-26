Stödpedagoger sökes till nytt Barnboende LSS
2025-08-26
Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog är dina arbetsuppgifter att stödja, aktivera och handleda personerna i vardagen på antingen barnboende eller korttidsboende beroende på var du blir anställd. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Du är med och skapar förutsättningar för brukarnas vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.
Som stödpedagog är det din uppgift att uppfylla målen i LSS-planen kring självbestämmande, delaktighet och integritet för den enskilde brukaren. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser som utgår från brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS. Exempel på verktyg för detta är upprättande av genomförandeplaner, annan dokumentation och evidensbaserade metoder. Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter brukarnas specifika styrkor, intressen och behov. Omvårdnadsarbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du har erfarenhet av att arbeta inom LSS minst 1 år. Du har även minst 1 års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av social dokumentation och MarteMeo. Har du även arbetat med barn med funktionsnedsättning eller med utmanande beteende eller AKK är det en merit.
Du har goda datorkunskaper samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Simkunnighet är en merit.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du kommer i tjänsten att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättning som visar hög känslighet och därför ställer höga krav på din lyhördhet för sina behov för att må bra. Du bör således ha ett lågaffektivt bemötande och förstå utmanande beteende.
Om arbetsplatsen
Barnenheten LSS riktar sig till barn och ungdomar som beviljats varaktigt boende enligt LSS §9:8 alternativt Korttidsvistelse enlig §9:6. Samtliga brukare har diagnosen autism/intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende förekommer i det dagliga arbetet.
Brukarna har varierande behov, intressen och önskemål. Insatsen och aktiviteter styrs av behovet och utförs individuellt med den enskilde brukaren eller tillsammans med andra brukare i grupp.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid, enligt schema med tjänstgöring varannan helg
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
