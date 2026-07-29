Stödpedagoger/assistenter till LSS-boende i Svanberga | Tiohundra
Tiohundra AB, Funktionsstöd och assistans, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Norrtälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrtälje
2026-07-29
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Vi söker ytterligare stödpedagoger och stödassistenter till ett nytt LSS-boende i Svanberga för ungdomar i åldern 13–19 år. Är du den engagerade medarbetare vi söker?Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och utveckla en ny verksamhet. Hos oss arbetar du med ungdomar med funktionsnedsättningar, där pedagogik, struktur och trygghet står i fokus. Vi arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum) och med fokus på goda levnadsvanor, vilket genomsyrar både planering och genomförande av stödet.
I rollen ger du individuellt anpassat stöd och service med målet att varje ungdom ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du anpassar ditt bemötande efter individens behov och bidrar till en trygg, strukturerad och förutsägbar vardag.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med start enligt överenskommelse under december. Arbetet är förlagt på rullande schema (dag/kväll och varannan helg).
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planera, genomföra, dokumentera och följa upp stödinsatser utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner, i linje med IBIC.
Arbeta med tydliggörande pedagogik, AKK, kognitiva hjälpmedel samt struktur och rutiner.
Samverka med vårdnadshavare, handläggare, skola och andra stödfunktioner.
Utföra delegerade uppgifter enligt HSL.
Skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i vardagen, särskilt i arbetet med autism.
Ge stöd i omvårdnad, kommunikation och i sociala situationer.
Främja goda levnadsvanor genom exempelvis kost, fysisk aktivitet och meningsfull fritid.
Utföra vardagliga hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder regelbunden handledning och arbetar utifrån ett funktionellt perspektiv samt IBIC för att säkerställa hög kvalitet i verksamheten, samtidigt som du ges goda möjligheter att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
För anställning som Stödpedagog: Eftergymnasial utbildning med inriktning mot arbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - exempelvis socionomutbildning, stödpedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För anställning som Stödassistent: Barn och fritidsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet med inriktning socialt arbete eller undersköterskeutbildning med inriktning inom funktionshinderområdet
Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Goda kunskaper i social dokumentation
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Kunskap om AKK, kognitiva hjälpmedel och tydliggörande pedagogik
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Kunskap om funktionellt perspektiv
Kunskap om IBIC
Utbildning inom hot och våld, exempelvis Studio III
Som person är du lyhörd, trygg och samarbetsinriktad. Du har god självkännedom och förståelse för hur ditt eget bemötande påverkar andra, vilket är avgörande i arbetet med människor. Du arbetar strukturerat och följer rutiner, och har en god förståelse för vikten av förutsägbarhet, särskilt i arbete med personer med autism. Du har också en pedagogisk insikt och förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån individens behov.Om företaget
Boendet är beläget i Svanberga, cirka 10 km norr om Norrtälje, med goda kommunikationer – cirka 15 minuter med bil eller buss. Varje ungdom har en egen lägenhet med uteplats. Det finns även gemensamma utrymmen för måltider, aktiviteter och social samvaro, samt tillgång till bil för utflykter.
Svanberga barn och ungdomsboende ingår i verksamhetsområdet Funktionsstöd och assistans där vi också har fritidsverksamhet, DV vuxenboenden samt personlig assistans.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Vi arbetar enligt BoDa, vilket innebär nära samarbete mellan verksamheter och möjlighet att vid behov arbeta även på andra LSS-enheter för att skapa kontinuitet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 SVANBERGA, NORRTÄLJE KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Funktionsstöd och assistans, Funktionsstöd Jobbnummer
10014539