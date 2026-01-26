Stödpedagog till vikariat på gruppboendet Julianska gatan
2026-01-26
Om rollen
Vi söker nu en stödpedagog till ett vikariat mellan 2026-03-01 och minst ett år på gruppboendet Julianska gatan i nordöstra Göteborg.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort ansvar där du gör skillnad i människors vardag!
Gruppboendet har sex lägenheter och vänder sig till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och i vissa fall kan missbruk förekomma. På enheten bor äldre kvinnor och omvårdnad ingår i det dagliga arbetet.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du etablerar, följer upp och vidareutvecklar arbetssätt och metoder samt säkerställer att de används på ett effektivt och likvärdigt sätt i det dagliga arbetet. Du stödjer och vägleder arbetsgruppen, handleder i metodarbete och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitetsutveckling och systematiska förbättringsarbete.
I rollen ingår bland annat att:
• Stötta och handleda stödassistenter i att upprätta och följa upp genomförandeplaner och social dokumentation.
• Arbeta med metodutveckling, särskilt med inriktning på ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens bästa i centrum) och LAB (Lågaffektivt bemötande).
• Bidra till en trygg och strukturerad miljö för våra hyresgäster, där självständighet och delaktighet står i fokus.
Du samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service. Du ingår dessutom i ett nätverk med övriga pedagoger för utveckling och erfarenhetsutbyte.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och varannan helg. Vaken natt finns på enheten också. Vi kommer ha påverkningsbart basschema. Arbetstiden är förlagd delvis i verksamhet med nära arbete med brukarna i kombination med pedagogtid.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du behärskar det svenska språket både i tal och skrift. Detta innebär godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren EducateIt.
Det är starkt meriterande att ha erfarenhet av arbete med målgruppen socialpsykiatri. Likaså om du har arbetet som stödpedagog eller i liknande roll. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av arbetssättet lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som:
- Tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
- Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet.
- Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
- Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
