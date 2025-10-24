Stödpedagog till Västerbrunns dagliga verksamhet
2025-10-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi en stödpedagog till Västerbrunns daglig verksamhet! Har du tidigare arbetslivserfarenhet från målgruppen intellektuella funktionsvariationer och autism? Då tycker vi att du ska läsa vidare för att få veta mer om tjänsten
Ditt nya jobb
Som stödpedagog hos oss i daglig verksamhet arbetar du nära deltagaren i deras vardag och har ansvar för att både utföra och utveckla de insatser som beslutats för att stödja deras självständighet.
En viktig del av rollen är att handleda och stödja kollegor i att tillämpa ett lösningsinriktat och pedagogiskt bemötande. Tillsammans med deltagaren och medarbetare identifierar du utvecklingsbehov och arbetar för att implementera hälsofrämjande, pedagogiska metoder som stärker deltagarens delaktighet och inflytande.
Vi arrangerar aktiviteter som är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Aktiviteterna som vi anordnar kan vara både inom- och utomhus, i alla väder. Du kommer att arbeta med olika deltagare, vilket innebär att rutiner, arbetssätt och strukturer kan se olika ut. Du säkerställer verksamhetens efterlevnad av lagar som LSS och SoL, och håller dig uppdaterad om nationella riktlinjer och kunskapsstyrning inom funktionshinderområdet för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt.
I din roll ingår också att vara ett stöd i svåra samtal med deltagare, anhöriga och företrädare samt att ansvara för en social dokumentation som uppmuntrar delaktighet. Du samarbetar med relevanta nätverk och har regelbundna dialoger med enhetschefen för att vidareutveckla verksamhetens metodarbete och kvalitet.
Din kompetens
För titeln stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 Yh-poäng eller 60 hp eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Exempel på YH-utbildningar inom området:
• Stödpedagog (Yh olika lärosäten)
• Behandlingspedagog (Yh olika lärosäten)
• Socialpedagog (400 yh-poäng)
• Aktiveringspedagog inom LSS
Ett krav för tjänsten är du som söker har minst 1 års erfarenhet som stödpedagog samt minst 1 års erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller autismliknande tillstånd och utmanande beteenden. Meriterande är utbildning inom autism, tydliggörande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med deltagare, anhöriga, gode män och andra professioner samt dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Personliga förmågor och kompetenser
Vi söker dig som är initiativtagande och trivs med att ta ansvar för att driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du har en stark förmåga att samarbeta och värdesätter att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Din problemlösande analysförmåga hjälper dig att snabbt identifiera kärnan i svåra situationer och hitta praktiska lösningar. Du är mål- och resultatorienterad, vilket innebär att du arbetar effektivt mot både kortsiktiga och långsiktiga mål för att skapa positiva resultat för verksamheten och deltagarna. Med pedagogisk insikt har du en förståelse för individers olika behov och förmåga att anpassa ditt förhållningssätt för att stödja och vägleda på bästa sätt. Du har dessutom en välutvecklad helhetssyn, vilket innebär att du ser och beaktar olika perspektiv och sammanhang för att fatta välgrundade beslut som främjar både deltagaren och verksamheten.
Vi erbjuder dig
Välkommen till oss
Västerbrunns dagliga verksamhet är uppdelad på två enheter där ena lokalen är belägen vid Skeppsbron och den andra i Huskvarna. Vi samplanerar bemanningen och tjänsten kan innebära arbete på flera enheter inom område daglig verksamhet men din basenhet kommer vara Västerbrunns daglig verksamhet. Det praktiska arbetet skiljer sig mellan enheterna, men mycket är gemensamt då vi har en gemensam värdegrund för hur arbetet ska utföras.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag 07-17. Löpande urval kommer att tillämpas.
Vill du veta mer?
Viktor Rapakko, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 76 34
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som stödpedagog till daglig verksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
