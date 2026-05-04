Stödpedagog till Vassmolösa Barn och Ungdomsboende
Vill du ha ett utmanande och givande jobb i en hemlik miljö? Nu söker vi en stödpedagog till en heltidstjänst på Vassmolösa Barn och Ungdomsboende.
Om rollen Som stödpedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med brukarna. Därutöver ingår att driva och tillämpa Nytidas ramverk för pedagogik och bidra i utformningen av personlig pedagogik för brukarna. Detta för att stötta brukarna i att nyttja sin kognitiva och sociala förmåga, stärka deras självkänsla och möjliggöra ett hälsofrämjande liv genom att agera förebild och motivera till friskvård. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik och utför därav omsorgsnära arbete, säkerställer trivsamma lokaler och deltar i aktiviteter med brukarna. Du kommer även handleda och stötta medarbetare i social dokumentation och genomförandeplaner, handleda nyanställda samt samverka med verksamhetschefen i utvecklingsprojekt. Du rapporterar till verksamhetschef. Att bli chef kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Om enheten Vassmolösa är ett LSS-boende som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år (eller så länge ungdomen går i skolan) som har en diagnos inom autismspektrum och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här) som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Arbetssättet är individanpassat för att varje enskild ungdom ska ha de bästa förutsättningar för livskvalitet, delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Med lugn, trygghet och struktur ger vi ungdomen stöd att använda sina styrkor och att bejaka ungdomens intressen.
Vi är en mindre personalgrupp som arbetar tätt tillsammans, där samarbetet mellan kollegor är utgångspunkten.
Boendet ligger 23 kilometer söder om Kalmar i en by som heter Kvarnlyckan. Här är det nära till vacker natur, promenadslingor, hav och badplatser. Närmaste hållplats ligger 2,3 kilometer från boendet och därifrån tar det 30 minuter till Kalmar med kollektiva färdmedel. Med en kort bilresa tar man sig till olika fritidsaktiviteter som finns i närområdet. Exempelvis bowling, simhall, bio, skatepark, lekplatser, ishall, bibliotek med mera.
Läs mer om Vassmolösa barn- och ungdomsboende på vår hemsida: Vassmolösa - Nytida
Din erfarenhet och kunskap Du är utbildad stödpedagog på yrkeshögskola eller har relevant högskoleutbildning. Du har god datorvana, erfarenhet av dokumentation samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ytterligare krav är erfarenhet av arbete med målgruppen LSS.
Som person har du en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att jobba i team. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter och stöttar kollegor i pedagogik, dokumentation och bemötande.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida via vår utbildningsorganisation Lära
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra brukare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal och försäkringar
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-07-01 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
