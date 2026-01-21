Stödpedagog till Tjänster, service och kultur 1 dagliga verksamheter
Vill du göra skillnad i människors vardag? Som stödpedagog vägleder du deltagare i deras arbete och bidrar till insatser som stärker självständighet och delaktighet - i en vardag som anpassas efter varje individs behov
Ditt nya jobb
I rollen som stödpedagog kommer du att stödja och instruera deltagare i paketerings och monteringsarbete samt i café uppgifter, dans och sociala aktiviteter.
Vid behov, exempelvis inför deadlines, ansvarar du även för att slutföra arbetsuppgifter så att leveranserna blir klara i tid. Du kommer att arbeta med olika deltagare, vilket innebär att rutiner, arbetssätt och strukturer kan se olika ut.
Som stödpedagog hos oss i daglig verksamhet arbetar du nära deltagaren i deras vardag och har ansvar för att både utföra och utveckla de insatser som beslutats för att stödja deras självständighet. En viktig del av rollen är att handleda och stödja kollegor i att tillämpa ett lösningsinriktat och pedagogiskt bemötande. Tillsammans med deltagaren och medarbetare identifierar du utvecklingsbehov och arbetar för att implementera hälsofrämjande, pedagogiska metoder som stärker deltagarens delaktighet, inflytande och självständighet.
Du säkerställer verksamhetens efterlevnad av lagar som LSS och SoL, och håller dig uppdaterad om nationella riktlinjer och kunskapsstyrning inom funktionshinderområdet för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt. I din roll ingår också att vara ett stöd i svåra samtal med deltagare, anhöriga och företrädare samt att ansvara för en social dokumentation som uppmuntrar delaktighet. Du samarbetar med relevanta nätverk och har regelbundna dialoger med enhetschefen för att vidareutveckla verksamhetens metodarbete och kvalitet.
Din kompetens
Du som söker har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 Yh-poäng eller 60 hp eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
• Stödpedagog (Yh olika lärosäten)
• Behandlingspedagog
• Socialpedagog (400 yh-poäng)
• Aktiveringspedagog inom LSS
Ett krav för tjänsten är att du som söker har minst 2 års arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt fysiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är viktigt. Meriterande är utbildning inom autism, tydliggörande kommunikation samt lågaffektivt bemötande.
Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med deltagare, anhöriga, gode män och andra professioner samt dokumentation och inläsning på information som berör arbetet.
Du är en självgående och stabil person som arbetar energiskt och med ett starkt engagemang. Genom din relationsskapande förmåga bygger du snabbt förtroende och agerar alltid lojalt i ditt uppdrag. Du tänker strategiskt och har gott omdöme, samtidigt som du behåller en tydlig helhetssyn. Med ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk problemlösningsförmåga tar du dig an utmaningar på ett effektivt och professionellt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen!Vi erbjuder dig
Välkommen till oss
Tjänster service kultur 1 är dagliga verksamheter. Vi utför monterings- och paketeringsuppdrag för företag, vi bakar, tillagar lättare luncher, vi dansar och vi har en öppen verksamhet med olika sociala aktiviteter. Verksamheterna består av sammanlagt ca 75 deltagare och 28 personal.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag. Erbjudande om anställning på annan daglig verksamhet kan komma att bli aktuellt.
Löpande urval och intervjuer kommer att tillämpas i rekryteringen. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Valbone Shosholli, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 56 12
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödpedagog till Tjänster, service och kultur 1 dagliga verksamheter!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
