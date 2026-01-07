Stödpedagog till Tallrisvägen 45 och Gällersta gryt
2026-01-07
Är du redo att göra en skillnad på riktigt? Vi letar efter två stödpedagoger till vårt team vid Tallrisvägen 45 och Gällersta gryt i härliga Örebro! Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som stödpedagog hos oss på Tallrisvägen 45 och Gällersta gryt får du möjlighet att använda din erfarenhet och kunskap på kreativa sätt. Du kommer att stötta servicemottagarna i deras vardag, hjälpa till att planera aktiviteter och bidra till en positiv atmosfär.
Som stödpedagog arbetar du som en del av arbetsgruppen i den ordinarie verksamheten och stödjer servicemottagarna utifrån mål och beviljade insatser. Vi arbetar med att skapa bättre förutsättningar för våra servicemottagare genom livslångt lärande och samhällsengagemang. Vårt fokus ligger på att erbjuda stöd som främjar självständighet och individanpassade insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
I ditt arbete som stödpedagog ingår även att stötta dina kollegor i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, samt säkerställer att den sociala dokumentationen håller god kvalité. Du ansvarar även för att planera, implementera, utvärdera och analysera arbetssätt och metoder med arbetsgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation
• vägleda kollegor i metoder och arbetssätt
• stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner
• samordna samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• ha god kännedom om och följa lagar, policys, rutiner, riktlinjer, mål och planer
• använda verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet och dokumenterar utifrån styrande dokument
Om arbetsplatsen
Tallrisvägen är en verksamhet som stöttar servicemottagare i gruppbostad och fristående lägenheter. Verksamheten ligger i Brickebacken. I gruppbostaden bor sex servicemottagare och två servicemottagare bor i egna lägenheter, dessa har alla olika behov av stöd i vardagen. Du välkomnas av en engagerad arbetsgrupp som möter utmaningar och utvecklas tillsammans. Det går enkelt att ta sig till verksamheten med buss.
På Gällersta-Gryt välkomnas du av en driven arbetsgrupp som månar om servicemottagarnas utveckling. Inriktningen i verksamheten är unga vuxna. Verksamheten håller till i ett enplanshus som är väl utvecklat för verksamhetens behov. Verksamheten är belägen ca 7 km från city i en naturskön miljö.
Eftersom bussförbindelserna till Gällersta-Gryt är begränsade, krävs körkort och egen bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen på de arbetstider som gäller.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
I den här rollen behöver du ha god du förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att samarbetar bra med andra människor och att du relaterar dig till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du har hög förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är en person som kan ta ett helhetsansvar och som är duktig på att ta egna initiativ och ofta komma med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal. Vidare har du god datorvana och kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet
• B-körkort
Meriterande:
• kunskap om individens behov i centrum (IBIC)
• erfarenhet av motiverande samtal (MI)
• kunskap eller erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (ex. AKK eller VISA)
• erfarenhet av arbete med personer med utåtagerande beteende
• erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk diagnosTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstiden: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 januari.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
