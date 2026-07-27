Stödpedagog till Stödfamilj, Kontaktperson, Avlösning, Ledsagning
Mölndals kommun / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2026-07-27
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som stödpedagog är du en resurs och förebild inom pedagogik, bemötande och delaktighet. Du etablerar och utvecklar arbetssätt samt säkerställer deras effektivitet.
I nära samarbete med enhetschef ansvarar du för verksamhetens pedagogiska utformning och kvalitetsarbete. På uppdrag av enhetschef implementerar du metoder, arbetssätt och rutiner.
Du kartlägger brukarnas stödbehov och upprättar genomförandeplaner för insatser som stödfamilj, avlösning och ledsagning. Du säkerställer att stödassistenter följer planerna, utbildar dem i social dokumentation utifrån IBIC och ger löpande stöd.
Arbetet utgår från brukarnas individuella genomförandeplaner och inkluderar regelbunden kontakt med brukare, vårdnadshavare och uppföljning av insatser. Tjänsten är till stor del administrativ, vilket kräver god datorvana.
Du samarbetar med samordnare för att matcha personal med brukare. Inom kontaktpersonsuppdraget ansvarar du för kartläggning, matchning, uppföljning och social dokumentation.
Som kunskapsresurs vägleder du stödassistenter och arbetsgrupper samt stödjer enhetschefen. Du ansvarar för introduktion av nya medarbetare och kompetensutveckling, vilket kräver trygghet i att leda grupper. Samverkan med andra enheter kan ingå.
Ditt arbete utgår från ett tydliggörande och lågaffektivt förhållningssätt med fokus på individens självständighet, självbestämmande och delaktighet. Du skapar metoder som stärker brukarnas självkänsla och möjlighet till ett självständigt liv.
Du ingår i ett nätverk med stödpedagoger inom korttidsverksamhet, personligt stöd och daglig verksamhet samt får vägledning av metodutvecklare.
Tjänsten är utvecklande och utmanande, med stort ansvar och krav på självständigt arbete. Arbetstiden är förlagd till dagtid.Kvalifikationer
Du har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Mycket goda datorkunskaper.
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar (aktuell målgrupp).
Du ska ha goda kunskaper inom alternativ kompletterande kommunikation och tydliggörande pedagogik och kunna omsätta dem i det praktiska arbetet för den enskilda brukaren.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Du gör avvägningar kring när du framför kritik samt gör bedömning kring korrekt mottagare. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Aronsson anna.aronsson@molndal.se +46313152741 Jobbnummer
10012168