Stödpedagog till Rudsjövägens gruppbostad i Nacka kommun
Nacka kommun / Behandlingsassistentjobb / Nacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Nacka
2026-03-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du pedagogisk, kommunikativ och trygg i att handleda och samarbeta? Vill du bidra till ett kvalitetsarbete som skapar trygghet, delaktighet och självständighet för våra kunder? Som stödpedagog på Rudsjövägens gruppbostad får du en operativ och pedagogisk roll som kombinerar kundnära arbete med utveckling av våra pedagogiska metoder.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som stödpedagog på Rudsjövägens gruppbostad arbetar du i en mångfacetterad roll där du bidrar till att skapa förutsättningar för delaktighet och självständighet för personer inom LSS. Med en salutogen värdegrund fokuserar vi på individens styrkor och det som fungerar. Du ansvarar för att utveckla, implementera och följa upp pedagogiska metoder genom att arbeta i verksamheten nära kunderna samtidigt som du handleder och stöttar dina kollegor. Utöver detta ingår även arbetsuppgifter som omvårdnad, duschstöd, stöd vi matsituationer, förflyttningar och medicinhantering.
Rollen omfattar bland annat:
• Utveckling av pedagogiska metoder, exempelvis tydliggörande pedagogik och AKK, som också innefattar känsloreglering och andra kommunikativa strategier
• Handledning av kollegor i dokumentation, genomförandeplaner och evidensbaserade arbetssätt
• Operativt arbete i verksamheten för att identifiera utvecklingsområden, testa nya metoder och följa upp resultat
• Omvårdnadsarbete och medicinhantering
• Planering och utförande av aktiviteter, både individuellt och i grupp
• Nära samarbete med biträdande verksamhetschef och samordnare samt övriga stödpedagoger för att utveckla och förbättra verksamheten
• Bidra till struktur och förutsägbarhet för våra kunder
Nacka kommun har 12 grupp- och servicebostäder som är uppdelade i fem kluster. Som stödpedagog hos oss jobbar du i ett kluster som består av två till tre verksamheter, med tid avsatt för både operativa och administrativa uppgifter. Arbetspassen är förlagda till dag, kväll och helg på våra gruppbostäder samt dag, kväll, helg och sovande jour på våra servicebostäder. Läs gärna mer om våra verksamheter här.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet på gruppbostad, servicebostad eller daglig verksamhet med målgruppen LSS
• Dokumenterad erfarenhet av att handleda kollegor i att arbeta med dokumentation, upprätta genomförandeplaner och följa rutiner på ett strukturerat sätt
• Vana att arbeta med metoder som tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt individens behov i centrum (IBIC)
• Utbildning som stödpedagog eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God dator- och systemvana och är bekväm med att använda digitala verktyg i ditt arbete
• Erfarenhet av att hantera och arbeta med individer som har utmanande beteenden och kan anpassa ditt arbete utifrån deras behov
Är det här du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och din kompetens, och som kan ta en ledande roll utan att kompromissa med samarbetet i gruppen. Du är strukturerad, lösningsorienterad och engagerad i att stödja och utveckla både kunder och kollegor. Du tar initiativ, delar kunskap och är en god förebild för dina medarbetare. Vidare är du kommunikativ, flexibel och prestigelös, med förmågan att tänka kreativt och hitta lösningar. Du bemöter människor respektfullt och professionellt och bidrar gärna till pedagogisk utveckling. Dessutom har du kundfokus, erfarenhet och en god förståelse för ditt uppdrag, där du alltid sätter kundens behov främst och tänker service i varje möte.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att utvecklas, både i din roll och i verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en utvecklingsinriktad verksamhet med kunden i fokus. Vi erbjuder dig:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra kunder
• En arbetsplats där du får kombinera operativt arbete med pedagogisk utveckling
• Engagerade och erfarna kollegor som arbetar för att förbättra verksamheten
• Friskvårdsbidrag och tillgång till gym
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Välj blankett för barn med funktionsnedsättning och begär ut ett digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller 070- 431 96 58.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till Nacka kommun!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Ebba Sjöqvist ebba.sjoqvist@nacka.se 070 431 96 58 Jobbnummer
9770762