Stödpedagog till Prilyckegatans boende med särskild service, Hisingen
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-08-12
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Prilyckegatan 149 är ett boende med särskild service. Här bor det sju brukare med intellektuella funktionsnedsättningar och personer inom autismspektrat.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Din roll är att samla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Då kan fler leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Som stödpedagog ser du till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och du är även stöd till chefen.
Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- kväll- och helgtjänstgöring vid behov. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation, tydliggörande pedagogik, ett självständigt liv, individens behov i centrum och motiverande samtal.
Du har tidigare arbetat som stödpedagog.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Ersättning
