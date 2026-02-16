Stödpedagog till Område personligt stöd
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vår KOMPASS är att driva ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt samt synsätt inom LSS.
Vill du bidra? Välkommen till oss i Bromma!
Du kommer tillhöra Område personligt stöd som omfattar 17 Grupp- och Servicebostäder samt en daglig verksamhet.
Vi erbjuder
På våra Grupp- och servicebostäder bor vuxna personer med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter de boendes önskemål, behov och möjligheter. Verksamheterna grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Verksamheternas målgrupper kräver hög kompetens av medarbetarna då behovet utifrån individ rör sig inom ett spann med alltifrån omfattande omvårdnadsbehov till neuropsykiatriska diagnoser med utmanande beteende.
Din roll
Som medarbetare i Bromma är Du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra så att de boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Genom att vara nyfiken och lyhörd för den boendes behov, förmågor och drömmar skapar du hälsa tillsammans med dina kollegor och chef. Detta är grundläggande för det salutogena förhållningssätt som våra verksamheter bygger på.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har stödpedagogsutbildning (200 YH-poäng) eller annan utbildning som kan prövas likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med målgruppen och även erfarenhet av arbete på gruppbostad.
Du har goda kunskaper om, och erfarenhet av, personer med funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning och autism. Du har erfarenhet av, och kunskap i att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Du har även erfarenhet av arbete med utmanande beteende. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga för ett väl fungerande samarbete gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners. Att vara flexibel är viktigt i detta arbete. Du är trygg och stabil i din yrkesroll.
För att arbeta hos oss är det en förutsättning av du varje dag har ett intresse, en vilja och en förmåga att möta våra boenden. Då verksamheten har många kontaktytor och löpande dokumentation ingår i arbetet, är det viktigt att du har lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
I ditt personliga brev vill vi ha en kortfattad text som styrker eller förtydligar dina kvalifikationer och ditt CV. Motivera varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med din erfarenhet. Du kommer ha avsatt tid för ditt uppdrag som stödpedagog.
Schemalagd arbetstid är dagtid, kvällar och helger på en verksamhet med sovande jour.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område personligt stöd, Enhet 4 Kontakt
Lill Persson, Enhetschef 08-50806026 Jobbnummer
9743522