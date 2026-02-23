Stödpedagog till Nya Tanneforsvägen
Linköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-02-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Är du bra på att stötta och motivera andra? Har du erfarenhet av att möta personer med pågående missbruks- och beroendeproblematik? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som stödpedagog på Nya Tanneforsvägen!
Som stödpedagog kommer du att stödja våra klienter genom coachande och vägledande samtal. Du hjälper klienterna att få struktur i sin vardag, stödjer i hushållssysslor och personlig omvårdnad och är klientens länk till till sociala myndigheter, sjukvården, psykiatri, frivården osv.
Du arbetar med att motivera klienterna att behålla och utveckla sina förmågor och skapa meningsfulla dagar genom ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med klienterna upprättar du genomförandeplaner baserade på deras behov. Förutom de dagliga arbetsuppgifterna förväntas du, tillsammans med din arbetsgivare, hitta områden att utveckla såsom genomförandeplaner, dokumentation och bemötandeplaner. Stödet du ger ska respektera klientens självbestämmande och integritet samt stärka deras självkänsla. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning för vuxna från 21 år och uppåt inom individ- och familjeomsorg, LSS samt socialpsykiatri. Avdelningen har i uppdrag att bedriva insatser i egen regi och upphandla verksamhet för att kunna möta klientens behov.
Som stödpedagog bidrar du också aktivt till verksamhetens utveckling genom att använda vetenskapligt beprövade teorier, metoder och erfarenheter. Du har ett tydligt fokus på klienterna och deltar i utvecklingsarbete som är relevant för verksamheten. Du kan också få specifika ansvarsområden inom detta utvecklingsarbete.
Din arbetsplats
Socialförvaltningens uppdrag är att stödja kommuninvånarna till ett självständigt liv och säkerställa att alla invånare får det stöd som de har rätt till inom ramen för socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Nya Tanneforsvägen ligger placerad under avdelning Vuxna.
Nya Tanneforsvägen är ett boende med 9 lägenheter och vi utför boendestöd för ca 10 personer i ordinärt boende. Målgruppen är vuxna personer med pågående missbruks- och beroendeproblematik. På arbetsplatsen arbetar erfarna behandlingsassistenter och en gruppledare. Vi är måna om varandra och arbetsmiljön är god.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt sovande jour. Ensambemanning jourtid med stöd av nattpatrull. Helgtjänstgöring på nuvarande schema är varannan helg. Dagar och kvällar arbetar vi minst två medarbetare.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har en relevant YH- eller universitetsexamen. Du behöver ha erfarenhet av arbete med missbruk och beroendeproblematik. Kunskap inom MI (motiverande samtal), ESL (ett självständigt liv), lågaffektivt bemötande och pedagogiskt arbetssätt är önskvärda.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, eftersom språket används mycket i jobbet, tillexempel vid journalföring och i möten med klienter. Du är van vid att använda datorer för dokumentation. Meriterande är erfarenhet av dokumentation i Treserva. Körkort för manuell växellåda är ett krav då vissa arbetsuppgifter kan innebära att du följer med klienter till möten, aktiviteter eller läkarbesök.
Du trivs med att samverka med andra professioner och har en god samarbetsförmåga genom att vara lyhörd, kommunikativ, lösningsorienterad och med individen i fokus. Du visar på en god pedagogisk insikt och har förståelse för hur individen tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskapet efter mottagaren. Det krävs också att du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation samt att du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor. Det är även viktigt att du kan arbeta både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-04-01
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16730
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Fagerlöf camilla.fagerlof@linkoping.se 013-208884 Jobbnummer
9756674