Stödpedagog till Nattviolsvägen i Nybrostrand
Ystad kommun / Behandlingsassistentjobb / Ystad
2025-11-03
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan
arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Nu söker vi en stödpedagog till Nattviolsvägen i Nybrostrand. Nattviolen består av tre avdelningar; Vit, blå- och gulsippan med totalt elva brukare boendes. Arbetet riktar sig mot personkrets 1 enligt §9:9 LSS för vuxna vilket innebär att vi har erfarenhet av att möta både omvårdnadsarbete, utåtagerande och tyngre beteenden. Vårt fokus är alltid att ge individuellt anpassat stöd, skapa trygghet och hjälpa varje boende att utvecklas i en positiv och respektfull miljö.
Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som stödpedagog är du en del av det brukarnära arbetet där du förväntas ge stöd och service till brukarna både i utförandet av stödet men också med en vägledande roll för övrig arbetsgrupp. Du förväntas också vara ett stöd i dokumentationsarbetet samt skrivandet av genomförandeplaner. Arbetet innebär även planering och kvalitetssäkrande av aktiviteter och värdegrundsfrågor. Du bidrar även till att planera, leda och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med kollegor, samordnare och enhetschef.
För att lyckas i denna roll behöver du vara trygg i dig själv och ha förmågan att inspirera andra för att nå gemensamt uppsatta mål. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och trivs att verka i en föränderlig miljö. Vi ser att du är intresserad av utvecklingsfrågor, har förmågan att omsätta teoretisk kunskap i yrkesutövandet och att du tar ansvar för ditt egna lärande. Du är lätt att samarbeta med och trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet innebär många kontaktytor och du behöver därmed kunna samverka både inom och utanför verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som möter varje brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du är trygg i dig själv, stabil och har en god förmåga att skapa och vårda relationer, både med brukare och kollegor. Du arbetar strukturerat och ansvarsfullt, är bekväm med att arbeta självständigt och har samtidigt en naturlig fallenhet för att handleda och stötta andra i deras arbete.
Du som söker har:
* 200 yrkeshögskolepoäng som Stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Kunskap kring metod för effektivt bemötande
* Erfarenhet av att bemöta och hantera utåtagerande beteende
* Du ska ha god datorvana
* Goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift
* B-körkort
Vi förutsätter att du har god kunskap om målgruppen samt minst ett års erfarenhet av yrkesområdet. Det är även meriterande om du har kompetens inom metoder som Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd samt Lågeffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
