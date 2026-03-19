Stödpedagog till Myrans korttidsboende för barn i Östervåla
Vill du arbeta nära barn och ungdomar med funktionsvariationer och bidra till en trygg och meningsfull vardag?
Rollen
Nu söker vi dig som vill göra skillnad som stödpedagog hos oss på Myran.
• Du ger stöd i barnens dagliga livsföring och vägleder i praktiska, sociala och kommunikativa situationer
- Du arbetar utifrån barnens genomförandeplaner och ansvarar för dokumentation och planering av insatser
- Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och ett professionellt bemötande i barnens vardag
- Du leder verksamhetsmöten på verksamheten
- Du stöttar kollegor i pedagogiska metoder, AKK och lågaffektivt bemötande
- Du bidrar till samsyn, struktur och kvalitet i det dagliga arbetet
- Du är ett stöd i arbetet med genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelsehantering för dina kollegor
Det här är vi
Myrans korttidsboende är en tillfällig boendeform, som syftar till att ge barn och ungdomar stöd och hjälp under en begränsad period. Myran är främst till för barn och ungdomar inom autismspektrumet och intellektuell utvecklingsvariation. Här arbetar vi med tydliga strukturer, gemensamma rutiner och stort fokus på barnens individuella behov.
Arbetsgruppen värdesätter öppen kommunikation, prestigelöshet och flexibilitet. Vi samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.
Är det här du?
Vi vill att du:
Har utbildning som stödpedagog samt kunskap om pedagogiska metoder och AKK
Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism och intellektuella variationer
Trivs i ett arbete där du får vara ett stöd i barns vardag där du bidrar till att skapa delaktighet, trygghet och utveckling
Vill vara ett stöd för dina kollegor i det pedagogiska arbetet
Är professionell, trygg i dig själv och initiativrik
Är flexibel och uppskattar en arbetsplats där man kommunicerar öppet har god samarbetsvilja
Innehar B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider (dag, kväll, jour) och det ingår att arbeta två helger per månad.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktionsstöd Boende Norr/korttids Kontakt
Amanda Efraimsson 0224-36000 Jobbnummer
9807936