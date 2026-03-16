Stödpedagog till LSS-boende på Skolvägen 26, Kungsäter
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Vill du kombinera pedagogik och omsorg för att stötta människor till ett mer självständigt liv? Som stödpedagog är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla insatser för personer med funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Nu söker vi dig som vill bidra för vår framtida struktur, engagemang och kunskap och samtidigt göra verklig skillnad.
Som stödpedagog arbetar du både nära individen och med verksamhetens kvalitetsutveckling. Du är ett stöd för kollegor i det pedagogiska arbetet, följer upp insatser och bidrar till att höja kvaliteten i det dagliga stödet.
I rollen ingår bland annat att:
* Utforma, följa upp och dokumentera genomförandeplaner
* Arbeta pedagogiskt med individen utifrån dennes individuella behov
* Vara ett stöd för kollegor i metod- och förhållningssätt
* Bidra till systematiskt kvalitetsarbete och utveckling i verksamheten
* Samverka med närstående, kollegor och andra professionella aktörer
* Utföra omvårdnadsinsatser utifrån brukarens behov
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom läkemedel och insulin, efter delegering från sjuksköterska.Kvalifikationer
Du är en trygg och ansvarstagande person som vill bidra till en meningsfull vardag för andra. Du har ett pedagogiskt synsätt och har förmåga att coacha både brukare och kollegor.
Vi ser också att du har:
* Yrkeshögskoleexamen som stödpedagog eller annan eftergymnasial utbildning om minst 200 YH-poäng inom funktionshinderområdet
* Erfarenhet av AKK/alternativ kommunikation
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet
* Arbetat i verksamhetssystem som LifeCare, TimeCare eller Appva
Hos oss får du möjlighet att utveckla både människor och verksamheter och växa i din yrkesroll. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312135".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Niklas Cederlund niklas.cederlund@varberg.se +46767212171
