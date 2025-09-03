Stödpedagog till LSS-boende i Ystads Kommun
2025-09-03
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Vi söker en motiverad, trygg och driven stödpedagog till vårt LSS-boende, Adlercreutz. Verksamheten består av 10 lägenheter och vänder sig till vuxna personer med olika form av funktionsnedsättningar med ett behov av stöd i sin vardag. Arbetar mot personkrets 1. Boendet är fördelat på två våningar där det finns gruppbostad nere och en servicebostad uppe.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som Stödpedagog på Adlercreutz Service- och Gruppbostad får du en viktig och givande roll där du arbetar nära vuxna brukare med olika funktionsnedsättningar.
Ditt uppdrag? Att se människan bakom behoven och tillsammans skapa en vardag som präglas av självbestämmande, delaktighet och glädje. Du är med och stöttar brukarna i stort och smått, i allt från vardagsrutiner till sociala aktiviteter, och anpassar stödet utifrån individens förmågor och önskemål. Genom ett flexibelt och trygghetsskapande arbetssätt hjälper du varje person att växa och stärka sin självständighet.
Som Stödpedagog är du också en viktig pedagogisk ledare i teamet. Du inspirerar och vägleder dina kollegor, använder olika pedagogiska verktyg och kommunikationsmetoder, och skapar en miljö där både brukare och medarbetare kan utvecklas. Du arbetar målinriktat med dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning, och du samverkar med anhöriga, gode män, förvaltare och andra viktiga personer i brukarens liv. Dessutom får du vara en del av ett engagerat nätverk av Stödpedagoger inom hela förvaltningen där ni delar kunskap, idéer och inspiration.
Det här är jobbet för dig som söker en meningsfull vardag med både hjärta och hjärna och som vill vara med och göra skillnad på riktigt!Kvalifikationer
Du är en trygg och ansvarsfull person som brinner för att stötta människor med funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv. Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och tar initiativ när det behövs. Du trivs i en föränderlig vardag, har ett genuint intresse för utveckling och är bra på att omsätta idéer och kunskap i praktiken. Med din närvaro och ditt engagemang skapar du trygghet omkring dig och motiverar teamet att växa tillsammans.
Du som söker har:
• 200 yrkeshögskolepoäng som Stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska ha god datorvana
• Goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift, (godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK 9 alternativt SFI D).
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete i gruppbostad och/eller servicebostad
• Erfarenhet av arbete med målgruppen inom servicebostad, särskilt med fokus på samsjuklighet (t.ex. kombination av psykisk ohälsa och funktionsnedsättning)
• Teoretisk kunskap och erfarenhet av att utforma tydliggörande kommunikationsstöd för personer med låg utvecklingsnivå
• Kunskap om och erfarenhet av att tillämpa lågaffektivt bemötande
• Kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik, exempelvis enligt TEACCH-modellen
• B-Körkort
Vi förutsätter att du har god kunskap om målgruppen samt minst ett års erfarenhet av yrkesområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Ersättning
