Stödpedagog till LSS gruppbostad, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Kommunalvägen / Behandlingsassistentjobb / Huddinge Visa alla behandlingsassistentjobb i Huddinge
2026-07-27
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Enhetsbeskrivning
På vår arbetsplats arbetar vi efter tydliga gemensamma mål. Det övergripande målet är att skapa goda livsvillkor på boendet där vi utgår från varje persons genomförandeplan och arbetar med att skapa en meningsfull, trygg och förutsägbar vardag.
Vi arbetar utifrån nyckelord som respekt, integritet, trygghet och lyhördhet. Boendeenheten ligger centralt i Huddinge med närhet till pendeltåg och andra kommunikationer.
Om arbetet
På enheten finns en erfaren arbetsgrupp som har brukarens behov i centrum. Enheten har tydliga kvalitetsmål och präglas av arbetsglädje. Här arbetar boendestödjare/stödassistenter och arbetsledare. Rollen innebär att du behöver kunna stötta och handleda dina kollegor på arbetsplatsen i det pedagogiska arbetet. Du ska kunna introducera, förklara och tydliggöra pedagogiska metoder. Att kunna samarbeta med alla medarbetare på arbetsplatsen är viktigt, alla bidrar till enhetens goda resultat.
Vi erbjuder våra brukare ett individuellt anpassat stöd. Du behöver förstå hur de individuella genomförandeplanerna och metodblad är till hjälp i det dagliga arbetet. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. För dig som stödpedagog ska det vara en självklarhet att utforma stödet utifrån brukarens egen vilja och behov och att arbeta efter ett ökat inflytande för brukare i verksamheten. Det är viktigt att du förstår värdet av en hjälpande professionell relation som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet. Du förväntas vara en positiv kraft och som har egen erfarenhet och idéer kring arbetet på ett gruppboende, samt kunna lyssna på idéer från arbetsgruppen. Enheten behöver fortsätta utvecklas i takt med den digitala utvecklingen.
Tjänsten är på heltid. Du är schemalagd på enheten och tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg. Som stöd i ditt arbete träffar du regelbundet funktionshinderområdets metodutvecklare tillsammans med andra stödpedagoger.Publiceringsdatum2026-07-27Profil
För rätt person erbjuder vi ett spännande uppdrag med att fortsätta utveckla verksamheten till en högkvalitativ verksamhet tillsammans med brukare och kollegor. Vi söker en positiv och engagerad stödpedagog med relevant utbildning för målgruppen. Du ska ha minst 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskolepoäng utbildningsområden som stödpedagog eller specialistundersköterska inom neuropsykiatri/ psykisk ohälsa eller liknande. Vi letar särskilt efter dig med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du har aktuell kunskap kring målgruppen på gruppboende och kunskaper kring lågaffektivt bemötande, IBIC och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du har erfarenhet av eget arbete med personer som har utmanande beteende. Det är särskilt viktigt att du har förmåga att ge stöd till personal i att förebygga situationer där utmanade beteende förekommer.
Du ska ha ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt, ha förmåga att skapa goda relationer och ha lätt för att dela med dig av din kunskap samt vara ett stöd till kollegor. Vi ser tydliggörande pedagogik som ett medel för att öka tryggheten för brukaren. Vi efterfrågar därför god kunskap om exempelvis sociala berättelser, seriesamtal, kartläggning och kognitiva hjälpmedel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och har god datavana.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Yousif Hanna Biträdande enhetschef: 070 975 80 79
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar din examen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 38 (visa karta
)
141 62 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Kommunalvägen Kontakt
Biträdande Enhetschef
Yousif Hanna +46709758079 Jobbnummer
10012159