Stödpedagog till Linden park och Västra villastaden
Kungsbacka Kommun / Behandlingsassistentjobb / Kungsbacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungsbacka
2026-01-05
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som stödpedagog hos oss
Som stödpedagog hjälper du våra hyresgäster att få en vardag som är tydlig, trygg och lätt att förstå.
Du arbetar för att varje person ska kunna vara delaktig och engagerad utifrån sina egna förutsättningar. I rollen ingår också att vara ett gott föredöme för kollegor och ge stöd i olika delar av arbetet. Det kan handla om att hjälpa kollegor i rollen som kontaktperson, ge vägledning i bemötande och metod, samt i social dokumentation och IBIC. Du stöttar även i det pedagogiska arbetet och är med och uppmärksammar behov som kan leda till utveckling och förbättringar. Målet är att höja kvaliteten i stödet till våra hyresgäster. Du kommer arbeta på två av våra gruppbostäder, Lindens park och Västra villastaden.Publiceringsdatum2026-01-05Profil
Du är flexibel i ditt arbete och behåller lugnet i stressade situationer. Som person är du nyfiken på andra och drivs av utveckling. Du har en positiv grundsyn och har lätt för att arbeta både enskilt och i grupp. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- utbildning som stödpedagog, socialpedagog, socionom eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet från arbete med liknande målgrupp
- vana av dokumentation och att skriva samt följa upp genomförandeplan
Det är meriterande om du har:
- kunskaper i vård- och stödsamordning
- kunskap om MI - motiverande samtal
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och sovande jour. Arbetspassens längd varierar.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 19 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Nicella Westlof, enhetschef 0300-837310 Jobbnummer
9669707