Stödpedagog till korttidstillsyn och korttidsvistelse, Område Funktionsstöd
Svalövs kommun, LSS / Speciallärarjobb / Svalöv Visa alla speciallärarjobb i Svalöv
2025-12-17
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, LSS i Svalöv
, Eslöv
eller i hela Sverige
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vill du arbeta i en liten, engagerad verksamhet där du kan göra verklig skillnad för barn och unga med funktionsvariation? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Svalövs Kommun söker nu en stödpedagog till vår verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS med målgruppen barn och ungdom.
Verksamheten är belägen i Teckomatorp, med goda allmänna kommunikationsmedel. Arbetsgruppen består av 7 medarbetare och präglas av nära samarbete, engagemang och pedagogiskt, samt lösningsfokuserat förhållningssätt.
Barn och ungdomar vistas hos oss efter skoldag, under helger, lov, samt vid studiedagar.
Vi erbjuder ett arbete där du gör skillnad.
Du kommer att vara del av en liten och sammansvetsad arbetsgrupp.
Som stödpedagog kommer du att få möjlighet att påverka, samt utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Som stödpedagog har du en viktig roll i verksamheten och arbetar både operativt och pedagogiskt.
* Planera, utveckla och uppmärksamma de pedagogiska delarna i verksamheten.
* Vara ett pedagogiskt stöd till kollegor - bland annat i arbetet med genomförandeplaner.
* Aktivt arbeta för kvalitet, struktur, samt trygghet för barn och ungdomar.
* Arbeta aktivt med dokumentation.
* Vara delansvarig för årlig lägervistelse som genomförs varje sommar.
* Delta i det dagliga arbetet tillsammans med barn och brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Adekvat utbildning - exempelvis stödpedagog eller annan relevant eftergymnasialutbildning.
* Erfarenhet av arbete inom område funktionsstöd - gärna från korttidsverksamhet eller liknande.
* God kunskap kring arbete med genomförandeplaner och annat relaterat dokumentations arbete.
* Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt, samt i team.
* Kunskap, förmåga och erfarenhet av att arbeta låg affektivt.
* Lösningsfokuserat förhållningssätt där fokus är på "hur", snarare än på "varför".
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.
Användaren samtycker till och godkänner att Aditro hanterar personuppgifter i enlighet med Aditros Policy om Personuppgifter och Cookies.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295934-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Svalövs kommun, LSS Kontakt
Enhetschef
Marie Olofsson marie.olofsson@svalov.se 0418-475171 Jobbnummer
9649429