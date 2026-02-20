Stödpedagog till korttidstillsyn och korttidsvistelse Astern
2026-02-20
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Vård och omsorg kännetecknas av en kvalitativ verksamhet med duktiga medarbetare som gör skillnad. Nu söker vi en stödpedagog till vår korttidstillsyn och korttidsvistelse Astern!
Uppdrag
Som stödpedagog arbetar du nära barnen och fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. I rollen planerar, utför och följer du upp arbetsuppgifterna tillsammans med arbetslaget, samt implementerar arbetssätt och arbetsmetoder i verksamheten. Du stödjer dina kollegor vid upprättande av genomförandeplaner, handlingsplaner och dokumentation, samt handleder vid behov. Vidare ansvarar du för kartläggningsmöten med familjen samt för att planera barnens introduktion och beläggning av vistelsedygn/tider. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och samverkan med andra professioner.
Astern är en LSS-verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar mellan 1-21 år. Korttidstillsyn är för skolungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lov- och studiedagar. Korttidsvistelse innebär att barnen och ungdomarna vistas hos oss ett antal dygn per månad, vilket ger dem rekreation och miljöombyte samt avlastning för deras anhöriga. Stödet är individuellt utformat utifrån varje barns och ungdoms behov och ska främja utveckling, självständighet och delaktighet. Målet för verksamheten är att erbjuda barnen och ungdomarna en meningsfull vistelse med deras behov och önskemål i centrum. Barn, ungdomar och anhöriga ska känna sig trygga med Astern.
Verksamheten växer och vi står inför spännande utmaningar. Som stödpedagog kommer du ha en viktig och central roll.
Vi välkomnar dig som är utbildad stödpedagog med minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och utmanande beteende. Det är också meriterande om du har kunskaper om funktionsvariationer och diagnoser. Svenska språkkunskaper i både tal och skrift är ett krav då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som har ett gott bemötande och en empatisk förmåga, både gentemot barnen och deras föräldrar. Vidare är du en kreativ, modig och lösningsorienterad kollega som vill vara en del av vårt utvecklingsarbete.
Är du en driven person med stort fokus på barnens delaktighet och självbestämmande? Har du god samarbetsförmåga och trivs med att samarbeta med andra professioner? Då är du den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid.
Dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Förmåner som erbjuds kan du läsa via www.svedala.se/formaner
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen. Du kan beställa utdraget via länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
