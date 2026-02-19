Stödpedagog till Knuts väg- gör skillnad på riktigt!
2026-02-19
Om arbetsplatsen
Vår BMSS i Olofstorp är en nybyggd och modern verksamhet som har utformats med utgångspunkt i målgruppens behov och med stort fokus på trygghet, struktur och trivsel för både boende och personal.
Verksamheten är en del av ett större boende som nyligen har byggts ut och består av två fullvärdiga lägenheter med separata ingångar samt ett gemensamt personalutrymme som skapar goda förutsättningar för samarbete, reflektion och arbetsro. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande och individanpassade metoder där förutsägbarhet, stabilitet och kontinuitet är centrala delar. Genom ett tydligt helhetsperspektiv integreras boende, stöd, aktiviteter och sociala sammanhang i vardagen, samtidigt som miljöbyten begränsas för att minska stress och skapa trygghet.
Målgruppen består av personer med omfattande stödbehov, ofta med autism och utmanande beteenden. Boendet kombinerar ett eget, fullvärdigt boende med nära tillgång till personalstöd och möjlighet att delta i daglig verksamhet i direkt anslutning till hemmet, vilket bidrar till struktur, sammanhang och ökad livskvalitetPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två stödpedagoger till våra verksamheter på Knutsväg i Olofstorp. Den ena tjänsten är placerad i den nybyggda Bostad med särskild service (BMSS), där du får möjlighet att vara med från start och aktivt bidra till att forma arbetssätt och struktur i en helt ny verksamhet. Den andra tjänsten är placerad i vår befintliga enhet, där du blir en del av ett etablerat arbetslag med välfungerande rutiner och gedigen erfarenhet av målgruppen. Tillsammans med en redan anställd stödpedagog kommer ni att utgöra ett team om tre stödpedagoger som arbetar nära varandra med likvärdiga uppdrag och ett gemensamt förhållningssätt. Genom samarbete och gemensam struktur säkerställer ni kvalitet, kontinuitet och ett enhetligt pedagogiskt arbetssätt i båda verksamheterna.
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten och arbetar nära de boende med både stödjande och pedagogiska uppgifter. Du bidrar aktivt till att utveckla, kvalitetssäkra och följa upp arbetssätt, bland annat genom att arbeta med genomförandeplaner, planera och genomföra aktiviteter, samt dokumentera enligt gällande lagstiftning. I uppdraget ingår även att handleda och stötta kollegor i pedagogiska metoder samt att samverka med anhöriga, habilitering och andra interna och externa aktörer. Du får möjlighet att samarbeta med andra pedagoger och metodutvecklare och tillsammans med enhetschef vara delaktig i att forma och vidareutveckla verksamhetens pedagogiska arbete.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller en kombination däremellan motsvarande minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt krävs minst 60 högskolepoäng i kombination med minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska innehålla relevanta poäng inom områden såsom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och psykiatrisk omvårdnad, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Om du inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan du komma att erbjudas att genomföra ett språktest via testleverantören Educateit.
Tjänsten förutsätter erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsvariationer samt god kunskap om lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation, gällande regelverk kring tvångs- och begränsningsåtgärder, social dokumentation samt autism och utmanande beteenden. Du har erfarenhet av ett strukturerat arbetssätt där tydlighet, kontinuitet och evidensbaserade metoder är en naturlig del av vardagen, och du är van vid att arbeta med digital dokumentation, exempelvis i Treserva.
Som person har du ett respektfullt och professionellt bemötande och utgår alltid från allas lika värde. Rollen kräver att du kan balansera olika krav och fatta välgrundade beslut. Du är positiv med ett genuint engagemang för personer med funktionsnedsättning och verksamhetens utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda möten, coacha arbetsgrupper och aktivt bidra till utveckling av gemensamma arbetssätt. Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
