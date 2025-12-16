Stödpedagog till Klareborgsgatans Boende med Särskild Service
2025-12-16
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till Klareborgsgatans Boende med Särskild Service i härliga Majorna.
Du ska vara med och utveckla verksamheten med brukarnas behov i fokus. Vi arbetar primärt med målgruppen äldre vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar samt förvärvad hjärnskada.
På gruppboendet bor det fem hyresgäster i egna lägenheter. Hyresgästerna är delaktiga i sin vardag men behöver stöd och omvårdnad i flera situationer. Hos oss får du en viktig roll i att ge ett närvarande och anpassat stöd. Arbetsgruppen på boendet består utöver dig av nio stödassistenter och tillsammans ansvarar ni för planering och utveckling av verksamheten samt ger praktiskt, personligt och pedagogiskt stöd i vardagen. I arbetet ingår även läkemedelshantering.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du etablerar arbetssätt och metoder, följer upp och utvecklar dem så att de används effektivt i det dagliga arbetet. Du stödjer och vägleder arbetsgruppen, handleder medarbetare i metodarbete och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitetsutveckling och systematiska förbättringsarbete. Du ingår dessutom i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
I rollen ingår bland annat att:
• Stötta och handleda stödassistenter i att upprätta och följa upp genomförandeplaner och social dokumentation.
• Arbeta med metodutveckling, särskilt med inriktning på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande (LAB) och tydliggörande pedagogik.
• Bidra till en trygg och strukturerad miljö för brukarna, där självständighet och delaktighet står i fokus.
Schemalagd arbetstid som pedagog innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöringKvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är även ett krav för tjänsten att du har erfarenhet av arbete med målgruppen förvärvad hjärnskada och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vi ser även gärna att du har kunskap om metoderna Lågaffektivt bemötande (LAB), Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Tydliggörande pedagogik och Individens behov i centrum (IBIC). Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med OCD/tvångssyndrom, handleda kollegor och driva utvecklingsarbete, samt god datorvana och kunskaper i social dokumentation.
I rollen behöver du vara ansvarsfull och ta ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter, alltid med hyresgästens bästa i fokus. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt följer upp att det blir gjort. Du är samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att lyssna, visa respekt och ta ansvar för det gemensamma uppdraget. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och anpassar ditt sätt att kommunicera efter individens förutsättningar, där dialog, delaktighet och engagemang är centralt. Du har också förmåga att påverka andra genom att vara tydlig, skapa förståelse och förmedla energi och motivation som stärker teamkänslan och bidrar till goda resultat.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
