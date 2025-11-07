Stödpedagog till Hundraårsgatans Café & Servicegrupp och Tellusgruppen
2025-11-07
Vill du vara en del av en verksamhet där gemenskap, delaktighet och meningsfulla dagar står i fokus?
Vi söker en stödpedagog till Hundraårsgatans Café & Servicegrupp och Tellusgruppen, två dagliga verksamheter som riktar sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
Du har din huvudsakliga placering på Hundraårsgatan, där du arbetar tillsammans med stödassistenter och deltar aktivt i den dagliga driften av verksamheten. Vissa delar av ditt stödpedagoguppdrag kommer även att utföras på Tellusgruppen.
Om verksamheten
På Hundraårsgatan driver vi både café- och serviceverksamhet. I caféet erbjuder vi fika och smörgåsar, och tillsammans med deltagarna bakar vi bröd, bullar och kakor samt hanterar konferensbeställningar. Caféet är en del av en mötesplats för seniorer, men även allmänheten är varmt välkommen. Vår servicegrupp utför praktiska uppdrag åt andra verksamheter både i huset och i närområdet. Det kan handla om att iordningställa fikarum, leverera varor, vattna blommor, hålla lokaler i ordning eller utföra andra serviceuppgifter utifrån behov. Tellusgruppen har liknande inriktning och uppdrags som servicegruppen, vilket skapar möjlighet till samarbete och flexibilitet mellan enheterna.
Din roll som stödpedagog
Som stödpedagog har du ett pedagogiskt och metodiskt ansvar för båda verksamheterna. Du är en pedagogisk förebild som vägleder och stöttar kollegor i social dokumentation, planering och uppföljning av genomförandeplaner samt i kvalitetssäkring av arbetet. Du utvecklar och lär ut pedagogiska metoder med fokus på kommunikation och evidensbaserade arbetssätt, driver det systematiska kvalitetsarbetet och främjar reflektion kring professionellt bemötande.
Du arbetar aktivt med att förankra tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i det dagliga arbetet.
Som stödpedagog säkerställer du att metoderna används konsekvent och utgör en naturlig del av verksamhetens arbetssätt.
Du planerar och leder möten, bidrar till samarbete och kunskapsutbyte mellan enheter, och handleder kollegor i metodutveckling och dokumentation. Utöver dina särskilda ansvarsområden deltar du aktivt i den dagliga verksamheten på Hundraårsgatans café och servicegrupp och är en del av arbetsgruppen.
Du arbetar i nära samverkan med enhetschef, övriga pedagoger, anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner för att tillförsäkra varje deltagare en individuellt anpassad och meningsfull sysselsättning med möjlighet till utveckling.
Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng,120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För samtliga utbildningsvägar krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om detta saknas kan du erbjudas att genomföra ett språktest via testanvändaren Educateit. Vidare är god datavana ett krav samt kunskap om social dokumentation.
Vi söker dig med utbildning i Durevallmetoden och flerårig erfarenhet av arbete med personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån LAB, AKK, tydliggörande pedagogik IBIC och samtalsmatta. Det är även ett krav att du har kunskap eller erfarenhet av arbete inom service- eller restaurangverksamhet, till exempel café, kök, konferens service eller liknande miljöer.
Det är meriterande att du har erfarenhet av att planera, skapa och anpassa gruppaktiviteter och individuella aktiviteter utifrån deltagares behov, förutsättningar och intressen.
Vi söker dig som är en driven och pedagogisk person med ett starkt engagemang för sitt arbete och en förmåga att inspirera och skapa delaktighet. Du är socialt trygg och samarbetsinriktad, trivs i mötet med andra och bidrar till ett gott samarbete där du tar ansvar och får saker att hända.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas löpande under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
